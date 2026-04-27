El pleno de Benidorm da luz verde al Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento para el año 2026

En materia económica, el pleno ha dado luz verde al Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Benidorm para el año 2026, un plan que, según ha expuesto la edil de Hacienda, Aida García Mayor, “establece las pautas y directrices para poder dar respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas de nuestra ciudad”. El plan está dotado de un importe superior a los 6,8 millones de euros, distribuidos en partidas que, según García Mayor “responden a las necesidades previstas por los técnicos municipales de cada una de las concejalías, unas previsiones realizadas a su vez según las necesidades de la ciudadanía”.

Desde la oposición, sin embargo, se ha criticado el reparto de estas ayudas, denunciando recortes en áreas como turismo o sanidad, así como la reducción de subvenciones a entidades como Cruz Roja. Además, han advertido de posibles subidas de impuestos.

Tras este punto, el pleno también ha abordado cuestiones relacionadas con el ámbito educativo, en concreto actuaciones en el centro Ausiàs March. El nuevo proyecto, que incrementa en casi 600.000 euros el presupuesto total de la obra para incorporar nuevas actuaciones, atendiendo a las demandas de la comunidad escolar. Entre ellas, la instalación de un sistema de climatización en el centro, la instalación de placas solares y la renovación de toda la red e iluminación interior. La edil de Educación, Maite Moreno, ha señalado que esta actuación “no cambia el sentido de la actuación, sino que la refuerza”, a la vez que ha trasladado que se trata de “un paso necesario para asegurar que este proyecto se lleva a cabo con garantías, dando respuesta a una necesidad del centro y a las peticiones de la comunidad educativa”.

Por su parte, desde la oposición socialista se ha apoyado la modificación, pero se ha denunciado que el gobierno local no ha avanzado en el resto de proyectos educativos pendientes. El edil Sergi Castillo ha señalado que, durante los últimos años, no se han reclamado ni tramitado actuaciones en otros centros del municipio. Además, Castillo ha criticado que el nuevo proyecto del Ausiàs March deja fuera importantes mejoras, como la renovación de aseos, carpintería interior, iluminación de pasillos, asfaltado del patio o la construcción de un gimnasio. A su juicio, se trata de una actuación “incompleta y mejorable”.

Por otro lado, ha aprobado por unanimidad en su sesión ordinaria del mes de abril una propuesta del concejal de Patrimonio, Jaime Jesús Pérez, para incorporar al patrimonio municipal distintos ahorros energéticos. Ha recordado el edil que en el año 2023 se ejecutaron actuaciones de mejora de la eficiencia energética que han generado un ahorro cuantificado de 3.832,24 MWh cuyo derecho de titularidad corresponde al propio Ayuntamiento. “Esos ahorros constituyen un activo patrimonial inmaterial, susceptible de aprovechamiento económico y en este contexto resulta necesario para el interés público monetizar dichos ahorros, transformando un activo intangible en ingresos efectivos para las arcas municipales” ha señalado el concejal.

Pérez ha revelado que la cuantificación de ese ahorro energético se ha cifrado en 486.694,48 euros, atendiendo a un precio mínimo de licitación de 127 euros/MWh. Así, según ha explicado el edil “esos ahorros se declararán como bien patrimonial y tras la apertura del correspondiente expediente se tramitará la enajenación de los mismos para su monetización”. “La propuesta cuenta con todos los informes técnicos favorables” ha agregado Pérez.

De ese modo, el Ayuntamiento de Benidorm conseguirá incrementar sus ingresos con esta fórmula que permitirá subastar el ahorro energético conseguido para lograr nuevos recursos económicos. Jaime Jesús Pérez ha indicado que “Benidorm es pionera también en capitalizar el ahorro que se ha generado con las políticas de eficiencia energética de los últimos años y ahora empiezan a verse los resultados de las actuaciones realizadas en las instalaciones públicas”.