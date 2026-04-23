Espacio Público

Continúa la retirada de las últimas columnas Andrea del Paseo de Levante de Benidorm

La previsión es que la renovación de estas columnas están terminadas antes del inicio del verano

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

En esta zona en la que termina el paseo de levante y se inicia la zona del castillo se han retirado las cuatro columnas dejando solo la base. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de movilidad y espacio público

La actuación tiene un presupuesto de 590.210 euros para la actuación sobre las 16 columnas Andrea financiado con fondos europeos, y permitirá no solo mejorar notablemente la imagen ornamental del paseo sino además mejorar la eficiencia energética. La previsión es que los trabajos estén finalizados antes del inicio del verano

El proceso de restauración de las columnas consiste en desmontar las columnas en tres bloques, se realiza una revisión visual detallada y se reparan posibles desperfectos. Después se retira la pintura para llevar a cabo un tratamiento de pintura diseñado para entornos marítimos de alta agresividad, Ese proceso de reinstalación se lleva a cabo en dos fases. Primero se instalarán las bases y módulos inferiores y después se colocarán los módulos superiores que incorporan el sistema de iluminación.

La última fase de la rehabilitación consiste en la incorporación de la nueva iluminación arquitectónica con cambio dinámico de color, que complementa la instalación realizada en la catenaria del paseo marítimo. De hecho, se contempla poder “adaptar la iluminación a las diferentes necesidades y festividades creando escenas dinámicas y convirtiendo la instalación en una herramienta de comunicación de la ciudad con vecinos y visitantes” ha afirmado el concejal.

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