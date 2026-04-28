L’Alfàs del Pi instalará 29 contenedores para la recogida de textil y aceite doméstico

El Consorci Mare continúa impulsando la recogida selectiva de residuos en la Marina Baixa con la implantación de contenedores específicos para textil usado y aceite doméstico. La entidad, que gestiona los residuos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello.

Esta iniciativa, que se desarrolla mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos, se ampliará próximamente con la incorporación de nuevos municipios hasta alcanzar los 17 participantes, así como con la instalación de 13 contenedores adicionales.

Uno de los últimos municipios en sumarse ha sido l’Alfàs del Pi, donde ya se han colocado 10 contenedores para la recogida de textil y 14 para aceite doméstico. Además, está prevista la instalación de nuevos puntos hasta alcanzar un total de 29 contenedores, reforzando así el servicio para vecinos y visitantes. También se implantarán nuevos contenedores en Llíber, Bolulla y Guadalest.