Productos, actividades culturales y musicales en el "Día del Comercio" en Altea la Vella

El próximo 17 de mayo, en Altea la Vella tendrá lugar el Día del Comercio Local. Una jornada que bajo el lema ‘Viu Altea la Vella’ reunirá actividades destinadas a toda la familia, entre las que se encuentra la venta de productos, una ruta histórica, animación y música. Así lo han dado a conocer el edil de Comercio, Jose Maria Borja; la concejala de Altea la Vella, Pepa V. Pérez y el presidente de ALCEA, Jordi Mayor.

“Esta nueva jornada de comercio nace del éxito de la convocatoria de ‘La Nit del Comerç’ del pasado mes de octubre y de la apertura de espacios de comercio en distintos puntos del municipio y en esta caso en Altea la Vella”; ha explicado Jose Maria Borja, quien ha indicado que “desde la concejalía queremos potenciar todas las zonas comerciales del municipio y en esta ocasión tendremos esta jornada de comercio local que hemos denominado ‘Viu Altea la Vella’ y que cuenta con una programación para todos los públicos y sobre todo que las familias puedan disfrutar de la jornada”.

Según ha indicado el edil, “la jornada tiene como objetivo dinamizar una zona urbana y que los comercios locales puedan dar cuenta de sus productos. La convocatoria ha tenido éxito porque son ya 22 los comercios que se han adherido a la convocatoria; una cifra muy buena para esta primera edición, que demuestra la valentía de los comerciantes de querer participar en estas iniciativas y también el respaldo que tiene por parte de la ciudadanía”.

La zona comercial para este día estará ubicada en la calle Cura Llinares, la calle principal de Altea la Vella, que junto al patio de la extensión administrativa y ambulatorio, en el que se llevarán a cabo algunas de las actividades programadas, y el aparcamiento de ‘Les Revoltetes’ conforman el núcleo central y más transitado de Altea la Vella.

De la programación que se llevará a cabo durante la jornada ha hablado la edil de Altea la Vella y Cultura, Pepa V. Pérez, quien ha desvelado que la jornada dará inicio a las 10:00 con la apertura de los puestos de venta y una visita guiada por Altea la Vella a cago del historiador alteano Juanvi Martín Devesa, denominada ‘Als peus de Bèrnia. Històries d’Altea la Vella’. A las 11:00h se llevará a cabo un taller infantil y música en directo en la plazoleta de la Extensión Administrativa. A las 12:00h Cuenta Cuentos y a las 12:30h los visitantes podrán disfrutar de la animación itinerante que amenizará esta jornada que pretende convertirse en un día festivo para Altea la Vella. A partir de las 16:00h música en directo con el grupo ‘Carne de Cañón’.

La responsable municipal de Altea la Vella se ha sumado a la invitación a participar que ha realizado también el edil de Comercio; al agradecimiento hacia ALCEA y a los comercios participantes.

Finalmente, Jordi Mayor ha agradecido el soporte municipal a la jornada. Asimismo, ha manifestado satisfacción por la adhesión de 22 comercios a la jornada.

Mayor ha aprovechado para hacer un llamamiento a los comercios de Altea para participar en los eventos que se realizan “porque detrás de ellos hay mucho trabajo y mucho esfuerzo; además de que son para el beneficio comercial de Altea”.

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Altea ha acabado animando al sector comercial del municipio a adherirse a la entidad.