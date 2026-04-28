Un incendio arrasa un chiringuito en el puerto Marina Greenwich de Altea

El aviso se ha recibido a las 05:35 horas y la intervención ha finalizado a las 07:28. A la llegada de los efectivos, el fuego se encontraba muy desarrollado, y debido al tipo de materiales del establecimiento, las llamas se propagaron rápidamente, afectando por completo a la estructura.

En las labores de extinción han participado una Unidad de Mando y Jefatura, una Bomba Urbana Pesada y una Bomba Nodriza Pesada, con un equipo formado por un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Benidorm.

No se han registrado personas heridas