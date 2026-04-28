Incendio

Un incendio arrasa un chiringuito en el puerto Marina Greenwich de Altea

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha intervenido esta madrugada

Onda Cero Marina Baixa

Altea |

Un incendio arrasa un chiringuito en el puerto Marina Greenwich de Altea
Un incendio arrasa un chiringuito en el puerto Marina Greenwich de Altea | Onda Cero Marina Baixa

El aviso se ha recibido a las 05:35 horas y la intervención ha finalizado a las 07:28. A la llegada de los efectivos, el fuego se encontraba muy desarrollado, y debido al tipo de materiales del establecimiento, las llamas se propagaron rápidamente, afectando por completo a la estructura.

En las labores de extinción han participado una Unidad de Mando y Jefatura, una Bomba Urbana Pesada y una Bomba Nodriza Pesada, con un equipo formado por un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Benidorm.

No se han registrado personas heridas

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer