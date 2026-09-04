La Vila Vella contará con cerca de 40 actividades culturales, musicales y en torno al patrimonio

El proyecto cultural la Vila Vella volverá a llenar las calles del casco antiguo de Villajoyosa. Esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, amplía este año a tres días las actividades y se celebrará el 11, 12 y 13 de septiembre.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “vuelve la Vila Vella a las calles de nuestro centro histórico con cerca de 40 actividades culturales, musicales, patrimoniales… y con un día más para poder disfrutar de todas ellas. Esta iniciativa cultural es ya un evento consolidado que pone en valor nuestro barrio más histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) llenándolo de vida y atrayendo no solo a los vecinos, sino a visitantes de toda la comarca y la provincia”.

La concejala de Cultura, Marisa Mingot, indicó que “hemos programado un amplio abanico de actividades que cubren todos los ámbitos y para todos los públicos. Las calles del centro histórico se llenarán de música, arte, fotografía, intervenciones artísticas, danza… La Vila Vella es un evento único que se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario”.

Del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una variada programación para todos los públicos que combina patrimonio, arte urbano, música, gastronomía y actividades de aventura. Entre ellas, los ya tradicionales viajes en globo y la tirolina, pero también zona de tattoo, rutas guiadas, actuaciones musicales, talleres infantiles o food trucks, entre otros.

El viernes, 11 de septiembre, la inauguración oficial de este evento cultural será a las 21.30 horas en la plaza de la Iglesia, a la que seguirá un espectáculo de vídeo mapping

(21.45 h). Antes, los asistentes a la Vila Vella podrán disfrutar de la tirolina en la plaça Castell, viajes en globo en la zona de l’Antoneta, de la exposición fotográfica en la plaza de la iglesia desde las 18.00 horas, las rutas guiadas, las visitas al Passeig de Ronda desde las 18.00 horas, food trucks (desde las 19.30 horas en la plaza de San Cristobal) y la sesión musical del DJ Natural Groove Brothers en la misma ubicación desde las 20.00 horas.

El sábado, 12 de septiembre, las actividades arrancarán por la mañana con las rutas guiadas, el concurso de Pintura Ràpida (10:00 h), talleres infantiles de cocina y dibujo, zona de tatuajes y la jornada Open House. Por la tarde y noche, las plazas y calles del casco antiguo se llenarán de propuestas multidisciplinares: espectáculo de tango con Analía Bueti, ópera en la calle, el grupo Valencia Gospel Choir en la Muralla de Costera la Mar, espectáculos de magia, exhibiciones de street art (A. Tudela Eyou245, Nanovaz), el espectáculo «Quan cau el llençol» en la plaza de la Generalitat y proyecciones de vídeo mapping en el paseo de la playa. Además, habrá zona tattoo en la Casa de la Joventud, zona vermut en la plaza de la Iglesia y la exposición fotográfica.

El domingo, 13 de septiembre, habrá rutas guiadas por el municipio, visitas del programa Open House, tirolina, la zona vermut en la plaza de la Iglesia y la actuación musical de Dossier (13:00 h).

Durante el sábado 12 y el domingo 13 (en horario de 10:30 a 13:30 h), se celebrará la tercera edición del festival Open House. Esta iniciativa permitirá abrir al público de manera gratuita una selección de 14 inmuebles y espacios de interés arquitectónico e histórico repartidos por el centro histórico, tales como la Casa Grafito, la Casa del Ratoncito Pérez, el Torrejó de la Plaza Generalitat, o la terraza y balcón de la Casa de la Joventut, entre otros.

Para más información y consulta de horarios completos durante los tres días, habrá un punto de Información ubicado en la Plaça Castelar. Además, se podrá consultar el programa de actividades en las redes oficiales del Ayuntamiento y de la Vila Vella.

La concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, indicó que “la Vila Vella pretende dar vida durante todo el fin de semana a nuestro centro histórico con actividades que no solo están dirigidas a los vecinos, sino a los visitantes nacionales e internacionales que cada día eligen el municipio como destino turístico”.

El Alcalde Marcos Zaragoza recalcó que “este proyecto, ya consolidado, volverá a poner a Villajoyosa en el lugar que se merece tras recuperarse en 2024. Nuestro barrio de colores volverá a lucir en todo su esplendor”. Marcos Zaragoza, Marisa Mingot y Rosa Llorca añadieron invitaron a “vecinos de la ciudad y turistas a conocer las partes mágicas de este barrio que se llenará de vida con multitud de actividades durante todo el fin de semana