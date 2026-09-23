La Vila pide a la Generalitat extinguir el Área de Prestación Conjunta del Taxi de la Marina Baixa

El gobierno local reclama una solución que permita adaptar el servicio a la demanda y mejorar la disponibilidad, los tiempos de espera y la cobertura nocturna y festiva.

El problema se remonta a 2012, cuando la Generalitat creó el Área de Prestación Conjunta de la Marina Baixa, que dejó fuera a Benidorm. Posteriormente, en 2019, l’Alfàs del Pi.

Por parte de La Vila se comenzó a impulsar formalmente su salida en junio de 2024, cuando el Pleno aprobó solicitarla a la Generalitat. Desde entonces se han sucedido reuniones técnicas, propuestas de regulación y contactos con la Conselleria y el sector.

En 2025, el Ayuntamiento reclamó además una hoja de ruta para normalizar el área o proceder a su extinción. Ahora, en septiembre de 2026, da un nuevo paso y pide oficialmente al Consell que inicie el procedimiento.

El Alcalde Marcos Zaragoza apuntó que “solo pedimos que, con la participación de los municipios afectados, desde la Conselleria se valore esa extinción del área, o la posible salida de Villajoyosa de la misma; o la fórmula que jurídicamente sea más viable y se acuerde”. El primer edil añadió que “si el área continúa, tiene que hacerlo con una regulación completa y actualizada a su funcionamiento”. Así mostró su absoluta colaboración con Infraestructuras para poder “llegar a una solución que dé claridad a los profesionales y una cobertura adecuada a las personas usuarias”.

Una petición que llega después de la modificación del artículo 20.2 de la Ley 13/2017, que establece ahora una vía para abordar la extinción de estas áreas de prestación conjunta. Es precisamente este cambio normativo el que, según el Ayuntamiento, permite plantear formalmente la disolución del área o la salida de La Vila.

La propuesta queda ahora en manos de la Generalitat, que deberá valorar, junto al resto de municipios afectados, cuál es la fórmula jurídicamente más adecuada.