Vecinos y empresarios de Villajoyosa conocen el proyecto de la nueva rotonda del PP 33

Durante el encuentro, el primer edil destacó que “este proyecto era muy necesario y servirá para ordenar el tráfico y mejorar de forma muy importante la seguridad vial”, atendiendo así a una demanda histórica de la zona.

La nueva rotonda se ubicará en la N-332a y contará con cinco ramales de entrada y salida, además de viales adyacentes que darán servicio a las industrias implantadas en este entorno. El proyecto también contempla su conexión con el carril bici existente en el sector del PP 33, favoreciendo una movilidad más sostenible.

Asimismo, se prevé la instalación de nuevo alumbrado público, la renovación de la red de agua potable y la creación de una nueva red de aguas pluviales. A todo ello se suma la mejora de la conexión peatonal mediante la construcción de nuevas aceras, facilitando el tránsito seguro de los vecinos.

Por el momento, las obras no afectan al tráfico, aunque desde el Ayuntamiento han señalado que se informará puntualmente de cualquier cambio o desvío que pueda producirse a medida que avancen los trabajos.