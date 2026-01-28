Tres centros educativos de la comarca contarán con el proyecto de innovación educativa “Escacs. Cada peça compta” de la Generalitat

Los centros CEIP Gasparot e Hispanitat de Villajoyosa y CEIP La Purísima de Beniardá han sido seleccionados para formar parte del proyecto de innovación educativa “Escacs. Cada peça compta”, impulsado por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana.

Esta iniciativa promueve la práctica del ajedrez como herramienta pedagógica inclusiva en el alumnado de Educación Primaria, fomentando valores como la convivencia positiva, la igualdad de oportunidades y el pensamiento crítico.

La directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha destacado que la Conselleria ha seleccionado a 50 centros educativos de la Comunitat Valenciana para participar en este programa, que se enmarca dentro de la línea de actuación STEM, impulsada por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa. El objetivo es reforzar el compromiso institucional con el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y de pensamiento crítico desde edades tempranas.

Para garantizar la correcta implantación del proyecto, la Conselleria facilitará a los centros participantes recursos materiales y formación específica para el profesorado.