El TRAM d’Alacant refuerza la conexión nocturna entre Alicante y la Marina Baixa en Nochevieja

Se ha puesto en marcha un servicio especial nocturno en la Línea 1 (Luceros–Benidorm) con motivo de la Nochevieja, una medida que beneficiará directamente a los municipios de la Marina Baixa, como La Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm.

En la Línea 1, que conecta Alicante con Benidorm atravesando los municipios de la Marina Baixa, el servicio nocturno se ampliará de la siguiente manera:

Salida especial desde Luceros hacia Benidorm a las 00:19 horas del 1 de enero, con parada en todas las estaciones, incluidas La Vila Joiosa y Finestrat.

Salida especial desde Benidorm hacia Luceros a las 01:50 horas.

Además, el servicio habitual del TRAM se reanudará en la mañana del 1 de enero con:

Un primer tren desde Luceros a Benidorm a las 06:04 horas.

El primer tren desde Benidorm hacia Alicante a las 07:05 horas.

Salida de Benidorm en dirección Altea a las 5:35 horas.

Los usuarios pueden consultar horarios y frecuencias en las estaciones y paradas del TRAM, en el teléfono gratuito 900 72 04 72, así como a través de la web oficial.