TRAM d’Alacant refuerza el servicio del Tramnochador el 8 de agosto para facilitar la asistencia y regreso al Castell de l’Olla de Altea

TRAM d’Alacant refuerza el próximo día 8 el servicio nocturno de fin de semana del Tramnochador de la Línea 9 para facilitar el acceso y regreso al espectáculo pirotécnico del Castell de l’Olla que se celebra en Altea, la noche del sábado al domingo a las 23.59 horas.

Gracias a este refuerzo, el Tramnochador, que realiza los viernes, sábados y víspera de fiestas del verano el recorrido de la Línea 9 desde la estación de Benidorm hasta la de Garganes, amplía sus horarios y trayecto hasta Olla de Altea y, en algunos trenes, hasta Calpe.

FGV refuerza esa noche el personal de atención al cliente y seguridad en trenes y estaciones, al tiempo que en colaboración con el ayuntamiento de Altea y las fuerzas de seguridad se controlará el acceso a las estaciones más concurridas, con la finalidad de evitar aglomeraciones y agilizar el acceso a los trenes.

Para más información sobre horarios y frecuencias, FGV pone a disposición de los usuarios los horarios en las estaciones, el teléfono de Atención al Cliente 900 72 04 72, la página web www.tramalicante.es, redes sociales, la aplicación Navilens y en la app oficial de TRAM d’Alacant.

Castell de l’Olla

El sábado de agosto más cercano a la festividad de San Lorenzo, tiene lugar el ya tradicional Castell de l'Olla en Altea. Este espectáculo que combina luz y pólvora reúne en esta localidad a más de 50.000 personas, por lo que FGV un año más ofrece un dispositivo especial para facilitar el acceso y regreso.

Este evento pirotécnico, que cumple su 40º edición en 2026, ha ido adquiriendo una relevante fama entre los residentes y visitantes de la Comunidad Valenciana. La importancia de este espectáculo se vio reconocida con la distinción del premio al Mérito Turístico, en la categoría de oro de la edición de 1999, que le otorgó el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, en 2007, Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana y en el año 2016 fue auspiciada por la Unesco en su 30 aniversario.