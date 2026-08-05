Agentes de la Policía Nacional y de la Police Nationale de Francia patrullan juntos en Benidorm para reforzar la atención a los turistas

Agentes de la Policía Nacional de España y de la Policía Francesa, en el marco del proyecto “Comisarías Europeas”, han comenzado este mes de agosto a patrullar juntos por las calles de Benidorm para reforzar la atención a los turistas y garantizar una mayor seguridad a los ciudadanos extranjeros. Se inicia, de esta manera, un proceso de colaboración en el que, como en ocasiones anteriores, efectivos franceses, estarán destinados en zonas de gran afluencia turística de la ciudad.

Desde 2008, la colaboración ha ido creciendo cada año

El Proyecto Comisarías Europeas se inició en el año 2008 en colaboración con Francia, ampliándose en 2012 con Portugal, con Italia en 2014, con Alemania en 2020 y con Países Bajos desde 2022, incorporándose cada año nuevos desplazamientos debido a la buena acogida tanto en España como en el exterior. Este año será el sexto que se lleve a cabo en la provincia de Alicante.

La finalidad del proyecto, es que policías de otros países conozcan de cerca el modo de trabajo de la Policía Nacional en sus diferentes campos; Seguridad Ciudadana e Investigación de delitos a través de la Policía Judicial.

Las funciones de los policías serán, entre otras, realizar patrullas preferentemente a pie, pero también en vehículo, en zonas con mayor afluencia de turistas para prevenir la delincuencia en la vía pública; tomar contacto con el ciudadano en general y, en particular, con los turistas de sus nacionalidades para asistirles en labores de traducción y, por último, ayudar y dar apoyo en las denuncias ciudadanas, entre otras. Además, los policías extranjeros patrullarán con su uniforme de servicio. Por otro lado, conocerán de cerca el trabajo que los Grupos de Policía Judicial desempeñan en la provincia.

Reciprocidad por parte de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional de España también serán destinados en localidades del extranjero, donde desempeñarán el mismo tipo de funciones que sus homólogos en nuestro país.

Objetivos del proyecto

Uno de los objetivos de este proyecto, es ofrecer al turista una atención integral con policías que hablan su lengua materna y conocen los procedimientos legales propios de ambos países.

Las patrullas conjuntas suponen, además, un paso más en la colaboración y cooperación policial internacional, favoreciendo la mejora de la atención al ciudadano y permitiendo consolidar el concepto de la seguridad transfronteriza.

Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE)

Benidorm cuenta además con una oficina donde se ofrece un servicio de atención al turista extranjero, y el cual el año pasado fue visitado por unas 3.900 personas. Durante este año y hasta el día de hoy se han atendido a 2.400 personas.

Dicha oficina, situada en la confluencia de la Avda Derramador con C/ Gerona ofrece, del mismo modo, una respuesta integral en su propio idioma a cualquier persona de otra nacionalidad que solicita algún tipo de ayuda o colaboración en materia policial, ampliando su horario durante los meses de mayo a septiembre para dar una mayor cobertura en este intervalo de tiempo con mayor afluencia de turistas en la ciudad.