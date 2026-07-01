TRAM d’Alacant inicia el viernes, 3 de julio, el servicio nocturno Tramnochador para los fines de semana

Las Líneas 1, 2, 3, 4 y la 9 entre Benidorm y Altea prolongan su funcionamiento los viernes y sábados hasta el 29 de agostoEsta iniciativa facilita el acceso de forma segura a las principales áreas de ocio de Alicante y otros municipios de la red

El Tramnochador, el servicio nocturno de TRAM d’Alacant de los fines de semana de verano, vuelve a prestar servicio desde este viernes, 3 de julio, hasta el sábado, 29 de agosto.

Todos los viernes y sábados, el metropolitano alicantino facilitará la movilidad de sus usuarios en las Líneas 1, 2, 3, 4 y 9, ésta última entre las localidades de Benidorm y Altea.

El Tramnochador ofrecerá así servicio durante toda la noche entre Luceros y las localidades de Benidorm (L1); Sant Vicent del Raspeig (L2); El Campello (L3); y Playa de San Juan (L4); además de entre Benidorm y la estación de Garganes en el municipio de Altea (L9), con parada en las diferentes estaciones y apeaderos de estos trayectos, a excepción de Sangueta.

Estos servicios forman parte de las iniciativas para mejorar el servicio puestas en marcha este verano por TRAM d´Alacant que comenzaron en Hogueras y se han prolongado con el dispositivo especial con motivo del Concurso de Fuegos Artificiales de Alicante.

Con este dispositivo especial, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) facilita el acceso a las principales áreas de ocio de Alicante y otros municipios que atraviesa la red, sobre todo jóvenes, que se desplazan durante la madrugada de forma segura, sin necesidad de utilizar vehículo propio.

Como parte del Tramnochador el sábado 8 de agosto se prestará con motivo de la celebración en Altea del Castell de l’Olla.

Las frecuencias de los trenes y tranvías dependerán de las diferentes líneas y de la franjas horarias, por lo que se aconseja a los clientes que se informen en la página web www.tramalacant.es, en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente (900 72 04 72), en redes sociales y en la app oficial de TRAM d’Alacant.