Trabajos de mantenimiento de vía en la Línea 9 del TRAM desde Benidorm hasta Dénia

Las actuaciones de bateo se realizan fuera del horario comercial del servicio y está previsto que concluyan a finales de este mes. Los trabajos consisten en el compactado del balasto para estabilizar la plataforma de la vía

TRAM d’Alacant está realizando trabajos de mantenimiento de vía, en concreto de bateo, en la Línea 9 en distintos tramos desde Benidorm hasta Dénia que suman 23 kilómetros de longitud.

El presupuesto que la explotación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en Alicante destina anualmente a las labores de bateo, técnica mediante la cual se mueve el balasto para nivelar y estabilizar la plataforma en la que se apoya la vía, es de 400.000 euros, dotación que forma parte de los 1,8 millones de euros del contrato plurianual de mantenimiento.

Las intervenciones programadas se iniciaron en marzo y concluyen a finales del presente mes de mayo, realizándose fuera del horario de servicio para no alterar la circulación tranviaria habitual.

El director-gerente de FGV, Alfonso Novo, ha explicado que “estos trabajos al igual que los de amolado tienen como objetivo garantizar un correcto mantenimiento dentro de los más estrictos estándares de seguridad y calidad previstos para las infraestructuras de la red”.

Estos trabajos, incluidos en las labores de mantenimiento de vía e infraestructura que se realizan de forma continua por parte de FGV en las líneas de TRAM d’Alacant, se desarrollan en jornada nocturna y precisan de máquinas especiales que mueven el balasto que asienta la plataforma sobre la que se asienta el carril.

Además de estos trabajos de compactado del balasto para estabilizar la plataforma de rodadura, también se acondicionan muros guardabalasto para evitar el derrame y la pérdida del balasto en la plataforma de la vía.

“Estas actuaciones complementan también las acciones que se efectúan de manera habitual por parte de la empresa pública en el conjunto de las líneas en servicio para conseguir unas condiciones correctas de mantenimiento”, ha explicado el director-gerente.

Con este tipo de mantenimientos, de bateo y amolado, se reducen además problemas de vibraciones, ruidos y desgastes excesivos en las ruedas de los trenes y tranvías, y aumenta de este modo el confort de los viajeros y disminuyen las posibles molestias a los vecinos al paso de los tranvías.