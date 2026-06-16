Un total de 21 cortometrajes competirán en la Sección Oficial del 38 Festival de Cine de l'Alfàs del Pi

Un total de 21 cortometrajes, seleccionados entre las 1.014 obras presentadas, competirán en la Sección Oficial del 38 Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, que se celebrará del 3 al 12 de julio. Como en años anteriores, la organización ha destacado la elevada calidad de los trabajos recibidos y la diversidad de géneros representados, con una clara presencia de comedia y drama, además de propuestas de fantástico, terror y thriller.

Vicente Arques, alcalde de l´Alfàs ha destacado que “volver a superar el millar de cortometrajes inscritos demuestra el prestigio y la consolidación de nuestro Festival dentro del panorama cinematográfico nacional”. El alcalde ha añadido que “el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi es una cita imprescindible para el cortometraje español y un escaparate excepcional para el talento emergente y consolidado, además de un importante motor cultural, turístico y económico para nuestro municipio”.

Los cortometrajes que competirán en la Sección Oficial son: ‘Buitres’, de Santi Alvarado; ‘Cara de cona’, de Guillermo de Oliveira; ‘Chicken Jazz’, de Imanol Ruiz de Lara; ‘Conexiones inesperadas’, de Óscar Toribio; ‘El revisor’, de Jandro; ‘Estrella Negra’, de Sara Martínez Sanz; ‘Háblame’, de Joecar Hanna; ‘Homing’, de Hansel Rodrigues y Lizzie Atherton; ‘In memoriam’, de Teresa Bellón y César F. Calvillo; ‘La llamada’, de Kiko Prada; ‘Las colillas de mi casa’, de Eduard Amado; ‘Loquita por ti’, de Greta Díaz Moreau; ‘Montecarlo 67’, de Rubén Guindo; ‘Piedra, papel o tijera’, de Miguel Ángel Olivares; ‘Polígono X’, de Néstor López; ‘Pordentro’, de Álvaro G. Company y Mario Hernández; ‘Quemar al padre’, de Rafa Piqueras; ‘Tenéis que verlo’, de Nacho Solana; ‘Ultramarino’, de Maren Zubeldia y Silvina Guglielmotti; ‘Una conversación pendiente’, de Cecilia Gessa, y ‘Una vocal’, de Polo Menárguez.

Todas estas obras optan al Faro de Plata, el máximo galardón del Festival. Además, como en ediciones anteriores, el corto ganador podrá concurrir a los Premios Goya en la categoría de Mejor Cortometraje Nacional de Ficción, ya que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España mantiene al Festival de Cine de l'Alfàs del Pi entre los certámenes habilitados para realizar esta preselección.

Como novedad destacada, el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi ha sido seleccionado este año como festival clasificador para los Premios Fugaz. Creados en 2014, estos galardones reconocen lo mejor del cortometraje español y se han convertido en una referencia para el sector audiovisual. Gracias a esta acreditación, los cortometrajes premiados en l'Alfàs pasarán automáticamente a la consideración de los Premios Fugaz, ampliando su visibilidad y recorrido nacional.

El subdirector del Festival, Víctor Lario, ha resaltado que “la selección de este año refleja el excelente momento creativo que vive el cortometraje español, con propuestas muy variadas tanto en géneros como en estilos narrativos”. Asimismo, ha señalado que “la calidad media de las obras recibidas ha sido extraordinariamente alta, lo que ha hecho especialmente complejo el proceso de selección”.

Diez cortos competirán en la categoría de Animación

Los cortometrajes de animación tendrán también un protagonismo especial en esta 38 edición. De los 56 trabajos recibidos en esta categoría, un total de diez han sido seleccionados para competir por el premio al Mejor Cortometraje de Animación.

Los títulos seleccionados son: ‘Balada de peces y pájaros’, de Anny Uribe y Juan José Arévalo; ‘Bobs’, de Julia Marcó; ‘Davi’, de Julia González; ‘El aspirante’, de Sam Ortí; ‘El cuerpo de Cristo’, de Bea Lema; ‘El fantasma de la Quinta’, de James A. Castillo; ‘Kill the mosquito’, de Álvaro Sánchez de Castro; ‘Mundo Pecera’, de Marco Antonio Toledo Oval; ‘Pobre Marciano’, de Alex Rey, y ‘Un futuro prometedor’, de Olga de Castro y Chema García.

Entre los trabajos seleccionados predominan las historias de comedia y drama, aunque también hay propuestas de ciencia ficción, terror, fantasía y temática social.

Nueve cortometrajes optan al premio al Mejor Corto Valenciano

En cuanto a la participación valenciana, el Festival ha recibido este año 86 cortometrajes procedentes de la Comunitat. De ellos, nueve han sido seleccionados para competir por el premio al Mejor Cortometraje Valenciano.

Los cortos seleccionados son: ‘Cotton Candy’, de Adán Aliaga; ‘La hora escrita’, de Coke Arijo; ‘Microcosmos. Un gabinete de curiosidades’, de María Lorenzo; ‘Pálpito’, de Marisa Crespo Abril y Moisés Romera Pérez; ‘Principio de incendio sobre paisaje desierto’, de Avelina Prat; ‘Si no fuera por mí’, de Sergi González Fernández y Diego Pérez González; ‘La Barraca’, de Julia Castaño; ‘Leonardo’, de Meka Ribera y Álvaro G. Company, y ‘Per Nadal et convide a sopar’, de César Tormo.

Las producciones valencianas seleccionadas abordan principalmente el drama, aunque también están presentes géneros como la ciencia ficción, el fantástico, la comedia, el terror y el cine experimental.

El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi concede además un premio al Mejor Cortometraje Dirigido por Mujeres y con Perspectiva de Género, dotado con 500 euros y otorgado en colaboración con la asociación Huellas de Mujer. Este reconocimiento se falla entre los 40 cortometrajes seleccionados en las categorías de Sección Oficial, Cortometraje Valenciano y Animación.

9.500 euros en premios

En total, el certamen destina 9.500 euros a premios en metálico. El primer premio está dotado con 4.000 euros y Faro de Plata; el segundo premio con 2.000 euros; y el tercero con 1.000 euros. A ellos se suman el premio al Mejor Cortometraje Valenciano, dotado con 1.000 euros; el premio al Mejor Cortometraje de Animación, también con 1.000 euros; y el premio al Mejor Corto Dirigido por Mujeres, dotado con 500 euros.

Asimismo, como en anteriores ediciones, se concederán galardones honoríficos a la Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Fotografía.

El Festival de Cine de l'Alfàs del Pi, que celebrará este año su trigésimo octava edición del 3 al 12 de julio, se ha consolidado como uno de los certámenes cinematográficos más importantes de España dedicados al cortometraje, combinando su dimensión cultural con un importante impacto turístico y económico para el municipio.