Un total de 18 establecimientos de Benidorm participan a partir de este viernes en las ‘XV Jornadas de los Arroces de la Tierra’

Un total de 18 establecimientos de Benidorm participan a partir de este viernes, 16 de octubre, en las ‘XV Jornadas de los Arroces de la Tierra’, unas jornadas que han sido presentadas este martes en la Casa Museo de l’Hort de Colón y donde el público participante ha podido presenciar y disfrutar de todo el proceso del cocinado de un arroz por parte de Fran Burgos, del restaurante La Fava, y Carmen Martínez Calvo, vecina de Benidorm y creadora de contenido gastronómico en @cocinarconc. El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha participado en la presentación de esta decimoquinta edición junto al vicepresidente de la asociación de restauradores Abreca, Alex Frattini; el padrino del ‘Benidorm Gastronómico 2026’, Mariano Sanz; hosteleros; vecinos y vecinas; y miembros de la Corporación municipal.

Las ‘XV Jornadas de los Arroces de la Tierra’ se desarrollarán desde este viernes hasta el domingo 25 de octubre y, a lo largo de estos diez días, el público podrá degustar una gran variedad de menús con arroces como plato principal, siendo una de las iniciativas gastronómicas que más tirón tiene entre el público local y foráneo. Todos los menús tendrán un precio variable, que oscila entre los 25 y los 55 euros, e incluirán, como mínimo, un entrante acorde con la gastronomía autóctona de la comarca; un plato principal de arroz; postre y bebida.

El alcalde Toni Pérez ha hecho memoria al recordar que “alcanzamos quince ediciones de estas ‘Jornadas de los Arroces de la Tierra’, una iniciativa que se gestó en el año 2009”, cuando al frente de la Concejalía de Turismo estaba Sebastián Fernández y el presidente de Abreca era Eugenio García, “con el objetivo de crear en Benidorm unas jornadas gastronómicas y que ahora, viendo cómo el sector se ha sumado de manera increíble, tienen todo el sentido para reafirmar que la gastronomía en Benidorm no es un complemento, no es un ingrediente más, sino que forma parte de nuestra oferta real como destino”.

Así, ha indicado que la gastronomía local demuestra en estas jornadas, que se suceden con distintas iniciativas a lo largo del año, “todo el nivel y la calidad de sus establecimientos, de sus restauradores, pero también de todos aquellos que trabajan en el sector para hacerlo posible día a día y de todos los que disfrutan de él, sentándose a la mesa y degustando los menús y propuestas”.

Por último, el primer edil ha agradecido a Fran Burgos y a Carmen Martínez su participación en este evento, bajo el lema ‘Sabores que unen generaciones’, y ha destacado que del 16 al 25 de octubre “todos tenemos una cita con nuestros restaurantes, con nuestros establecimientos y con estos 18 restaurantes que nos ofrecerán sus mejores arroces en esta edición”.

Por su parte, Alex Frattini y Mariano Sanz, vicepresidente de Abreca y Padrino del ‘Benidorm Gastronómico 2026’, han trasladado una invitación a los benidormenses y a quienes nos visiten durante los próximos días a “recorrer los restaurantes participantes y redescubrir nuestra cocina”. “Estas jornadas son una invitación a sentarse a la mesa, compartir y reivindicar el producto local de proximidad. Tanto en recetas clásicas como en propuestas más innovadoras, el alma de Benidorm se saborea en cada grano”, ha señalado Mariano Sanz, quien además ha defendido que “durante estos días el arroz se convierte en el hilo conductor de nuestra historia, nuestra huerta y nuestra bahía”.

Los restaurantes que participarán en esta edición son: Arrocería La Marina, Bodegón Aurrera, Bolikki, Brasería Aurrera, Cervacería El Mesón, Club Naútico, Esturión, Jardín Mediterráneo, L’Aroma, Arrocería La Mejillonera, La Cava Aragonesa, La Fava, La Pinta Beach, La Posada del Mar, Mal Pas, Malaspina, Marisquería El Puerto y Taberna Andaluza.