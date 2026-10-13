Benidorm se alza en Portugal con el premio European Green Leaf y representará a las ciudades verdes de la UE en 2028

El alcalde Toni Pérez afirma que este galardón “refrenda el modelo sostenible de Benidorm como ejemplo e inspiración para otras ciudades del mundo”.

La ciudad de Benidorm se ha alzado este jueves con el premio European Green Leaf 2028, un galardón auspiciado por la Comisión Europea y que ha reconocido el compromiso excepcional realizado en los últimos años para mejorar su gestión medioambiental y adaptarse a los nuevos desafíos climáticos. Benidorm ha sido seleccionada como ciudad ganadora este jueves en Guimarães, Portugal, junto a la ciudad portuguesa de Estarreja, tras defender su candidatura frente a la otra ciudad finalista: Chiclana de la Frontera (España). Benidorm representará a las mejores ciudades verdes de Europa durante el año 2028 junto a Zaragoza, que también ha sido premiada hoy como Capital Verde Europea.

Nada más conocerse el veredicto del jurado, formado por expertos de alto nivel, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, junto al resto de la delegación que ha defendido la candidatura benidormense, ha trasladado su “enorme satisfacción” y ha afirmado que la concesión de este reconocimiento “refrenda la planificación, despliegue y gestión de Benidorm como ciudad y destino turístico basados en la sostenibilidad ambiental, económica y social, que además es modelo, ejemplo e inspiración en nuestra acción de gobierno diaria y también para otras ciudades del mundo”.

Pérez ha explicado que desde que la ciudad presentó su candidatura para optar nuevamente al European Green Leaf, al igual que en estas dos jornadas de trabajo para defenderla en Guimarães, “hemos estado recibiendo muy buen ‘feedback’ por parte de todos los expertos y organismos que la han podido conocer y valorar, reforzando esa esperanza y esa ilusión del ‘why not?’, ‘¿por qué no?’, que ya llevamos como lema cuando obtuvimos el reconocimiento como Pionero Verde del Turismo Inteligente en 2025”. “Esos buenos presagios finalmente se han cumplido”, ha dicho satisfecho, tras lo cual ha afirmado que “desde hoy mismo nos marcamos un nuevo reto: ser los mejores embajadores de este European Green Leaf y que 2028 sea otro año inolvidable para Benidorm”.

El reconocimiento obtenido este jueves es un premio impulsado por la Comisión Europea que anualmente reconoce el trabajo y resultados logrados por municipios de menos de 100.000 habitantes ante “los desafíos ambientales urbanos relacionados con la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad”. Se entrega junto al premio Capital Verde Europea, dirigido a ciudades con una población por encima de los 100.000 habitantes. Ambos galardones reconocen los logros de las principales ciudades sostenibles de Europa en siete áreas ambientales concretas, como la calidad del aire; gestión del agua; biodiversidad, áreas verdes y uso sostenible del suelo; residuos y economía circular; contaminación acústica; mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático.

En el caso de Benidorm, el jurado ha valorado especialmente la eficiente gestión del agua que realiza la ciudad así como las actuaciones desarrolladas en los últimos años para mejorar las condiciones urbanas y la adaptación al cambio climático.

Satisfacción en la delegación benidormense

La gala de entrega de este European Green Leaf 2027 en el Teatro Jordão de Guimaraes y ha contado con la presencia de toda la delegación que se ha trasladado a Portugal para defender la candidatura benidormense. La misma está compuesta por el alcalde Toni Pérez; la concejal de Medio Ambiente, Mónica López; un representante de la ciudadanía, así como distintos técnicos del Ayuntamiento de Benidorm, Visit Benidorm, HOSBEC, la Universidad de Alicante y Veolia. Asimismo, la misma también ha sido seguida en directo desde el Centre Municipal El Torrejó, donde se han dado cita la alcaldesa en funciones, Ana Pellicer, junto a otros miembros de la Corporación municipal. Todos ellos han expresado su satisfacción por la obtención de este reconocimiento, que además de un impulso al trabajo y el compromiso del conjunto de la ciudad, también se materializará en una aportación económica de 200.000 euros para ayudar a organizar actividades durante 2028 y promover una mayor transformación verde.

El jurado encargado de seleccionar a ambas ciudades ha estado presidido por Patrick Child, subdirector general de Medio Ambiente de la Comisión Europea e integrado por expertos de las distintas áreas a analizar y responsables institucionales. En esta edición, han participado en el mismo Nuria Blázquez, miembro de Ecologistas en Acción y representante de la Oficina Europea de Medio Ambiente; Inés de Medeiros, alcaldesa de Almada (Portugal) y miembro del Comité Europeo de las Regiones; Sara Giovannini, coordinadora de la oficina europea del Pacto de los Alcaldes; y Katja Rosenbohm, en representación de la Agencia Europea de Medio Ambiente.