Sofía Giménez Such coronada Reina Infantil de las Fiestas 2026 de l’Alfàs del Pi

Sandra Gómez concejala de Fiestas: “Las tradiciones continúan vivas porque hay personas que las quieren, las viven y las transmiten”. “Enhorabuena a Sofía y enhorabuena a toda la Corte de Honor. que esta noche sea solamente el principio de un año lleno de momentos para recordar”, deseaba finalmente la concejala.

Sofía Giménez Such ha sido coronada Reina Infantil de las Fiestas 2026 de l’Alfàs del Pi, durante una de las citas más entrañables del calendario festivo del municipio. La Casa de Cultura acogió este sábado noche una emotiva gala en la que la nueva representante infantil recibió la corona y los atributos reales, acompañada por las diez niñas que integran su Corte de Honor y arropada por sus familias, los Mayorales y numeroso público.

La ceremonia, organizada por los Mayorales de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, la Penya l’Impacte, estuvo marcada por la emoción y por el reconocimiento a las tradiciones que, generación tras generación, mantienen vivo el sentimiento festivo de l’Alfàs del Pi. El acto incluyó la despedida de la anterior Reina Infantil, África Latorre, y el simbólico relevo de los atributos reales, antes de que Sofía recibiera la banda, la capa, la corona y el cetro que la acreditan como nueva Reina Infantil.

Junto a Sofía Giménez Such forman la Corte de Honor Infantil Sara Luengo Tormo, Noa Soler García, Lola Herrero Albacete, Martina Zaragoza López, Martina Saval Dueñas, Belén Lambrich Giménez, Martina Agulló Soler, María Seguí Savall, Martina Bernal Blasco y Eider López Martínez, protagonistas también de una noche que recordarán durante muchos años.

Uno de los momentos más especiales de la velada fue precisamente el relevo entre África y Sofía. La ceremonia puso de manifiesto el carácter cíclico de las fiestas y el valor de la transmisión de las tradiciones, con la anterior Reina Infantil entregando simbólicamente el testigo a la nueva representante. Posteriormente, Sofía fue proclamada Reina Infantil 2026 entre los aplausos del público y procedió a imponer las bandas a las integrantes de su Corte de Honor.

Además, el cetro que recibió Sofía tuvo este año un significado especial, ya que fue entregado por Belén Lambrich en representación de todas sus compañeras como regalo de la Corte de Honor a su Reina.

La nueva Reina Infantil se dirigió por primera vez al público ya con todos los atributos de su reinado, protagonizando junto a sus compañeras las fotografías oficiales de una noche que quedará para siempre ligada a las Fiestas 2026.

La concejala de Fiestas y Tradiciones, Sandra Gómez, felicitó a Sofía y a toda su Corte de Honor y destacó el profundo significado de una ceremonia que representa el relevo generacional de las fiestas. “Hay quien piensa que las tradiciones se conservan con el paso del tiempo. Yo creo que no. Las tradiciones continúan vivas porque hay personas que las quieren, las viven y las transmiten”, señaló la edil durante su intervención.

Sandra Gómez felicitó especialmente a Sofía por el honor de convertirse en Reina Infantil de las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto, y destacó también a las diez niñas que la acompañarán durante este año festero, a quienes deseó que esta experiencia sea “algo que recordarán toda la vida”. La concejala quiso hacer extensivo su reconocimiento a las familias de las representantes infantiles, “que os acompañan y comparten vuestra ilusión” y que, generación tras generación, mantienen vivo el cariño por las fiestas y las tradiciones del municipio. Gómez tuvo también palabras de agradecimiento para los Mayorales y, especialmente, para su presidenta, Andrea Alonso, a quien reconoció su entrega y compromiso. “En cada fiesta hay personas que acaban siendo imprescindibles, y Andrea, tú has sido una de ellas, por tu entrega y por tu compromiso, siempre”, manifestó. Asimismo, la concejala dedicó unas palabras a África Latorre, Reina Infantil, agradeciéndole haber llevado el título “con tanta estima y orgullo” y poniendo en valor la huella que deja tras su reinado.

Reconocimiento a los Mayorales y presentación del cartel de las Fiestas. La gala sirvió también para hacer referencia al esfuerzo, constancia y dedicación desarrollado durante meses por la mayoralía, encabezada por Andrea Alonso Gutiérrez, presidenta de los Mayorales, y Adrià Lledó De Haro, vicepresidente. Durante la ceremonia, los Mayorales hicieron entrega de un obsequio a las integrantes de la Corte de Honor como recuerdo de este año tan especial. También participaron representantes de la Asociación de Peñas y la alcaldesa en funciones, Mayte García, que quiso felicitar a la Reina y su Corte, a los Mayorales, a la concejala titular de Fiestas, al público presente, y a todas las personas que colaboran en este y todos y cada uno de los actos de las Fiestas del Cristo.

Uno de los últimos momentos de la gala fue el descubrimiento del cartel oficial de las Fiestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto 2026, obra de Miquel Pérez, a quien se agradeció públicamente su dedicación y trabajo.

La noche concluyó con el himno de la Comunitat Valenciana y el tradicional vals, poniendo el broche de oro a una gala que vuelve a demostrar que las fiestas de l’Alfàs del Pi son, sobre todo, una cuestión de sentimiento, participación y transmisión de una generación a otra.