SkyFest Benidorm se convierte en un gran tablao para acoger Techno Flamenco, la fusión musical que arrasa

El próximo sábado 22 de agosto Skyfest Benidorm se transformará en un gran tablao para bailar con Techno Flamenco, el espectáculo a medio camino entre la música electrónica y el folclore andaluz creado por el DJ español Marsal Ventura, que ha entrado como un soplo de aire fresco en el circuito de ocio nocturno nacional.

Techno Flamenco es una innovadora fusión que mezcla la potencia de la electrónica con la pasión de los cantaores, la fuerza de las guitarras flamencas y la magia de las bailaoras, todo en un mismo show.

El formato ya ha conquistado discotecas de primera fila como FABRIK Madrid, Pacha Barcelona, Pandora Sevilla o Spook Valencia, y ha dejado huella en festivales de Marbella, Mallorca, Badajoz y Sabadell, con varias sesiones donde se colgó el cartel de sold out. Hace unos días fue uno de los reclamos principales de Medusa Festival, en Cullera. En Skyfest Benidorm se espera un llenazo con miles de personas.

El éxito de Techno Flamenco radica en un repertorio compuesto al 100% por canciones en español, reinterpretadas con un ritmo trepidante que no deja respiro: cada 15 minutos, el público disfruta de un pase protagonizado por baile, voz o instrumentos en vivo, lo que convierte cada sesión en un concierto impredecible.

Su creador, Marsal Ventura, es un catalán que creció rodeado de andaluces, y ha concebido Techno Flamenco en una búsqueda interna de autenticidad. “La electrónica está muy despersonalizada. ¿Para qué voy a buscar mis raíces musicales en Suecia, si no soy sueco? Ésta sí es mis verdadera identidad sonora”, resume el artista. En su show, agrega, las canciones que más levantan al público son 'Volare', de Gipsy Kings; 'Entre dos aguas', de Paco de Lucía; ‘La sevillana’, de Omar Montes; o el remix que el propio Ventura ha realizado del clásico 'Como Camarón', de Estopa.

Desde la cabina, Marsal Ventura ejercerá de maestro de ceremonias, y a su alrededor van desfilando otros disc jockeys (Freyja, Ian Tules, JBill, Luis Valero), cantaores (Jesule Fernández, Nerea Benito), bailaoras (María La Zíngara y su compañía de baile), guitarristas (Fonso Castillo) y percusionistas de cajón flamenco (Joel Borrás). El espectáculo arranca con formato de tardeo a las 18:00 y se extiende hasta más allá de la medianoche para disfrutar de la experiencia de baile al aire libre y con buen ambiente.