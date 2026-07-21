Siguen las obras del Bulevar verde de la Penya de Finestrat con la adecuación y señalización del parking del Museo

La alcaldesa, Nati Algado, estuvo a pie de obra para explicar en qué consisten estos trabajos en plena recta final del Bulevar verde. “En este parking el asfalto presentaba un importante deterioro. Para renovarlo hemos intervenido en profundidad. Se está trabajando en el subsuelo para reforzar todo el firme, pues ya era demasiado blando y que así el asfaltado nuevo sea más duradero y resistente. Continuarán los trabajos con la señalización. También vamos a reordenar y distribuir este espacio con plazas de aparcamiento justo a la entrada del casco histórico y en el principal acceso a nuestro Museo”.

Los trabajos incluyen la señalización de una veintena de plazas de aparcamiento y la incorporación del carril bici, recién creado en el Bulevar verde. “Este carril llegará por debajo de La Penya y cruzará el parque del Museo”, añadió la Alcaldesa. “Son obras proyectadas para que sean lo más duraderas posible”, concluyó.

Con esta actuación el Ayuntamiento de Finestrat ha promovido la creación de una plataforma paralela a la carretera CV-767 que pasa por debajo de La Penya para generar una acera y un carril bici que enlaza el casco urbano con la zona deportiva de La Foia.

De esta manera, Finestrat sigue avanzando en materia de movilidad sostenible al facilitar el tránsito peatonal y ciclista por esta vía.

A su vez, han implantado una red de canalización de aguas pluviales para evitar las inundaciones en la zona cuando llueve torrencialmente y otra red para evacuar aguas residuales de la zona Este del casco urbano.

El presupuesto asciende a 1.759.345€ y con una subvención de los fondos europeos Next Generation EU que asciende a 1.029.568€. La cuantía restante es aportada por el Ayuntamiento de Finestrat.