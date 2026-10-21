Sergio Barrera, nuevo director de la Agencia de la ONCE en Benidorm

Sergio Barrera Lloret nace en Alicante el 4 de diciembre de 1988. Se hace cargo de la ONCE en Benidorm tras haber sido director de la Organización en Alcoy, en el año 2022 y en Elda en el año 2025. Entre 2019 y 2020 fue vicepresidente del Consejo Territorial ONCE Comunidad Valenciana. En el año 2008 pasa a formar parte de la plantilla de vendedores de la ONCE. De 2005 a 2007 ejerció de monitor de baño de personas con discapacidad en Protección Civil de Alicante.

En el ámbito formativo, entre 2004 y 2008 completó diversos cursos de primeros auxilios, extinción de incendios, seguridad en fiestas y asistencia a accidentados en carretera. En 2018 superó la Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años en la UNED de Elche. Su formación en la ONCE incluye cursos sobre ACONTE, Indicadores de Servicios Sociales y formación de presidentes y vicepresidentes (2019); consejeros territoriales y asuntos internacionales (2020); especialización en funciones de gestión para consejeros y consejeras territoriales (2021-2022); y conocimientos básicos de Lengua de Signos (2024).

La ONCE en Benidorm

Un total de 357 personas con discapacidad visual son las que atiende la ONCE en Benidorm. Y para proveerlas de los servicios que la Organización pone a su disposición, un equipo de técnicos compuesto por el Equipo Educativo, Trabajadora Social, Técnica en Rehabilitación, Instructor en Tiflotecnología, Psicóloga, Especialista de apoyo al empleo, Coordinador de animación sociocultural y deportiva, entre otros profesionales. La persona más joven afiliada en Benidorm tiene 11 meses, y la más mayor 105 años.

La ONCE en Benidorm cuenta con 191 vendedores y vendedoras en los 49 municipios que dependen de ella entre ellos: Adsubia, Alcalali, Alfaz del Pi, Altea, Beniarbeig, Beniarda, Benichembla, Benidoleig, Benidorm, Benifato, Benimantell, Benissa, Benitachell, Bolulla, Callosa d'en Sarria, Calpe, Castell De Castells, Denia, Finestrat, Gata de Gorgos, Guadalest, Jalon, Javea, Lliber, Murla, La Nucia, Ondara, Orba, Orcheta, Parcent, Pedreguer, Pego, Poblets (Els), Polop, Rafol de Almunia, Relleu, Sagra, Sanet y Negrals, Sella, Senija, Tarbena, Teulada, Tormos, Vall de Alcala, Vall de Ebo, Vall de Gallinera, Vall de Laguart, Vergel, Villajoyosa, además cuenta con 3 personas administrativas y 2 gestores comercial.