Respuesta masiva de los ciudadanos de la Marina Baixa en el apoyo a Ceuta

Las plazas de los ayuntamientos de los diversos municipios se llenaron de ciudadanos y ciudadanas para dar su respaldo a Ceuta y asistieron ayer por la tarde a la convocatoria realizada por la la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y la FVMP (Federación Valenciana de Municipios y Provincias), coincidiendo con el “Día de Ceuta”.

La Nucía, Callosa, Finestrat entre otros o Villajoyosa en la Plaza la Barbera llenaron los espacios públicos para mostrar esa solidaridad.

Villajoyosa Parque La Barbera Concentración Apoyo Ceuta | Onda Cero Marina Baixa

En Benidorm la Plaza de Sus Majestades los Reyes de España concentró a miles de personas que como en el resto de los municipios ondeaban pancartas y coreaban ese apoyo a Ceuta. Desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias consideran que la participación en este tipo de actos debe entenderse desde la voluntad de las instituciones locales de acompañar y mostrar su apoyo ante una situación excepcional, con independencia del signo político de los gobiernos municipales.

Altea municipio en el que gobiernan Compromís y PSOE el Partido Popular alteano había manifestado su intención de acudir a esta concentración a la que se sumaron vecinos y vecinas que mostraron su apoyo al pueblo Ceutí