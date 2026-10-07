La Residencia Santa Marta de Villajoyosa recibe una subvención de 27.000 euros para mejorar su equipamiento

La Residencia Municipal de Ancianos Santa Marta de Villajoyosa ha recibido una subvención de 27.017,83 euros, concedida por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, para la adquisición de nuevo equipamiento destinado a mejorar los recursos y la atención que se presta a los residentes.

La actuación, que cubre el 100% del gasto, permitirá incorporar a la residencia diferentes elementos de uso asistencial y cotidiano, entre ellos diez colchones geriátricos, un colchón lateralizador para cambios posturales, dos ordenadores portátiles, una lavadora industrial y diez sensores de cama con monitor emisor y receptor.

La subvención ha sido otorgada al Ayuntamiento de Villajoyosa, con destino al OAL Centro Municipal de Asistencia Hospital Asilo Santa Marta, en el marco de las ayudas de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia.

La incorporación de este nuevo equipamiento se suma a las actuaciones de mejora realizadas recientemente en las instalaciones de la residencia, entre ellas la remodelación de dos unidades de convivencia, unos espacios concebidos para el desarrollo de la vida cotidiana de los residentes y para favorecer una convivencia más cercana y adaptada a sus necesidades.

La directora de la Residencia Santa Marta, Cristina Vaquero, ha destacado la importancia de contar con este tipo de apoyo para mantener y actualizar los medios del centro: “Esta subvención nos permite dar respuesta a necesidades concretas que surgen en el día a día y contar con herramientas que facilitan tanto la labor de los profesionales como el bienestar de las personas residentes. Para nosotros es importante que cada incorporación tenga una utilidad real y contribuya a que el centro siga siendo un lugar cómodo, seguro y cercano para quienes viven y trabajan aquí”.

Estas actuaciones permiten continuar con la mejora y actualización de los recursos de la Residencia Santa Marta, tanto en lo relacionado con el equipamiento disponible para la atención de los residentes como con los espacios en los que desarrollan su vida cotidiana.