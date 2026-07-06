Reabierta las puertas del gimnasio del pabellón municipal de Finestrat con el doble de superficie

La alcaldesa, Nati Algado, visitó la instalación junto a la concejala de Deportes, Beatriz Quintillán. Desde allí señaló que “tal como nos comprometimos hemos culminado esta actuación tan demandada por nuestros vecinos y vecinas, sobre todo la juventud local. El gimnasio del pabellón duplica su superficie, ganamos metros al pasar de 50 a 100, ganamos amplitud, incorporamos nueva maquinaria y ganamos una nueva sala de fitness completamente equipada. También aumentamos más horario para entrenar: de lunes a viernes ininterrumpido de 8:00 de la mañana a 20:00 horas de la tarde y también los fines de semana de 8 a 14:00 horas. Es una respuesta a la petición que nos habéis hecho llegar y desde este lunes ya lo podéis disfrutar».

En la sala de musculación también han renovado pintura y han mejorado la funcionalidad de los espacios para incorporar las nuevas máquinas como Hip thrust, elíptica, pirámides de mancuernas, discos olímpicos y máquinas multifuncionales para músculos del pecho y hombros, entre otros. Además, habrá monitor en sala en horario de 10:30 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes .