Puesta a punto de los centros educativos con obras como la renovación de la cubierta del CEIP Balcó de Finestrat.

Desde que finalizó el curso escolar el Ayuntamiento de Finestrat ha puesto en marcha los trabajos de mantenimiento en los centros educativos de la localidad. Una de las actuaciones de mayor envergadura son las obras de rehabilitación de la cubierta del CEIP Balcó de Finestrat. Esta obra está destinada a solucionar las filtraciones de agua detectadas en distintas dependencias del centro educativo y garantizar la correcta conservación de las instalaciones.

Los trabajos se están ejecutando en la cubierta plana del ala del comedor escolar y en la zona de Educación Infantil, donde se localizaron filtraciones de aguas pluviales. La actuación permitirá resolver de forma definitiva esta circunstancia mediante una intervención integral sobre las cubiertas afectadas.

Cabe recordar que el edificio cuenta con más de quince años de antigüedad y las cubiertas, especialmente expuestas a los agentes atmosféricos, han sufrido cierto deterioro. En estos momentos se están ejecutando los trabajos de reimpermeabilización, que consisten en la sustitución de la lámina impermeabilizante, apostando por una solución integral que evite futuras incidencias. Asimismo, al finalizar las obras se realizará una prueba de estanqueidad para comprobar el correcto funcionamiento de la nueva cubierta y garantizar la eficacia de la intervención. La inversión destinada a esta actuación supera los 55.000 euros. El plazo de ejecución se extenderá hasta finales de agosto, coincidiendo con el periodo estival. Y será por fases, compaginando las obras con el desarrollo de la Escuela Municipal de Verano. La finalidad es tener el edificio en óptimas condiciones para el inicio del próximo curso 2026-2027.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Finestrat continúa apostando por la mejora y conservación de las infraestructuras educativas municipales, garantizando espacios más seguros, confortables y adecuados para el alumnado, el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa.

En palabras de la Alcaldesa, Nati Algado, “la educación es una de las prioridades de este equipo de gobierno y por eso seguimos invirtiendo en el mantenimiento y mejora de nuestros centros educativos. Estas obras permitirán solucionar definitivamente un problema que afectaba a varias dependencias del colegio y garantizarán que tanto el alumnado como el profesorado dispongan de unas instalaciones en las mejores condiciones posibles. Aprovechamos el periodo vacacional para ejecutar esta actuación y reafirmamos nuestro compromiso con la conservación y modernización de los espacios educativos de Finestrat”, destacó Nati Algado en su visita junto a la edil de Educación, Beatriz Quintillán.