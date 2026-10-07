El puente sobre el río Amadorio de Villajoyosa reabre al tráfico en ambos sentidos

El puente del río Amadorio (calle Cervantes) de Villajoyosa ha reabierto al tráfico este miércoles, 7 de octubre, y los vehículos y peatones ya pueden circular en ambos sentidos.

Los trabajos para concluir las obras de ampliación de esta infraestructura clave en el municipio continúan para concluir algunos remates y actuaciones en algún tramo, sin que afecte al tráfico ni al paso de peatones.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “el puente sobre el río Amadorio se ha reabierto al tráfico tras los trabajos de asfaltado y la señalización horizontal. Desde este miércoles, vehículos y peatones pueden circular en ambos sentidos al haber concluido la adecuación de los carriles y las aceras”. El primer edil indicó que “conocemos de primera mano las molestias que se han causado en los últimos días a conductores y ciudadanos, pero los trabajos debían realizarse de esta forma para molestar lo menos posible”.

El pasado domingo hasta el lunes se llevó a cabo el asfaltado de los dos carriles de la vía, además de la avenida País Valencià desde el mismo puente hasta la Costera la Mar y los accesos a Pelayo y Calvari. Durante este martes, se procedió a pintar la señalización horizontal de todos el puente y las zonas aledañas.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, explicó que “una vez que hemos abierto ambos carriles y las aceras al paso de vehículos y personas en ambos sentidos, queda realizar trabajos de finalización de la obra, lo que supondrá realizar remates y actuaciones en varias zonas del puente”. El edil indicó que “puede haber cortes puntuales al paseo de peatones en las aceras, pero serán los mínimos”.