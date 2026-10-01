El puente sobre el río Amadorio de Villajoyosa se cortará al tráfico la noche del domingo para asfaltar los dos carriles

El puente del río Amadorio (calle Cervantes) de Villajoyosa entra en la fase final de las obras. La infraestructura se cortará completamente al tráfico durante la tarde y noche de este domingo, 4 de octubre, hasta el lunes, 5 de octubre, para proceder al asfaltado de los dos carriles de la vía. La restricción al paso de vehículos se extenderá hasta la finalización de los trabajos a primera hora del lunes, antes de las 7.30 horas.

La zona de actuación será el puente de Cervantes además de la avenida País Valencià desde el mismo puente hasta la Costera la Mar y los accesos a Pelayo y Calvari, ya que los trabajos de asfaltado se extenderán a esta zona para mejorar la movilidad y la accesibilidad.

Las obras de ampliación del tablero del puente sobre el río Amadorio entran en una nueva fase que permitirá concluir los trabajos. El asfaltado de esta vía se llevará a cabo de forma intensiva durante la noche del domingo al lunes para minimizar las molestias a vecinos y residentes.

La previsión es que se inicien los trabajos previos de picado y fresado del firme a partir de las 19.00 horas del domingo, 4 de octubre. Durante la noche se procederá a las tareas de aglomerado y asfaltado del puente y la avenida País Valencià hasta la Costera la Mar. La previsión es que la actuación termine a primera hora de la mañana y se pueda reabrir al tráfico el puente lo antes posible.

Mientras duren los trabajos, el tráfico de la zona de plaza de la Generalitat se desviará por la calle Limones para facilitar el acceso a viviendas. Además, para permitir el trabajo y giro de los camiones de obra, queda prohibido aparcar desde la tarde del domingo en la Costera la Mar y en la plaza de la Generalitat. Los vehículos podrán circular como alternativa por el paseo Doctor Álvaro Esquerdo, primera línea de playa, en sentido a Alicante como se realiza hasta ahora; y por la N-332a, en sentido a Benidorm. Los vehículos que no sean pesados podrán usar como alternativa limitada el pont Sant D’Engil.

Tras el asfaltado, se reabrirá la circulación en ambos sentidos en la avenida País Valencià y el puente mantendrá un carril cerrado de forma puntual para realizar el pintado de la señalización horizontal y los remates finales de la obra. Una vez terminados estos trabajos, el puente se reabrirá al tráfico por completo.

El Ayuntamiento de Villajoyosa agradece la comprensión y colaboración de los vecinos, residentes y turistas ante las molestias temporales que puedan causar estos trabajos y solicita que se mantengan informados a través de los canales oficiales y la señalización existente.

La ampliación del puente sobre el río Amadorio cuenta con una inversión de 858.387 euros y fueron adjudicados a la empresa Pavasal. La actuación ha permitido ejecutar una losa continua de hormigón que ha ampliado la anchura del puente en 0,50 metros por lado, hasta alcanzar un ancho final de 11 metros con una calzada de 6,20 metros y aceras de 2,4 metros de ancho. Las obras incluyen además la mejora de las redes de agua potable, telecomunicaciones y drenaje; y la red de alumbrado y semáforos. Se ha mejorado el pavimento y la estética urbana.