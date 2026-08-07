El PSPV acusa a Martínez Mus de vender en Benidorm "falsas soluciones" ante la sentencia firme de Punta Llisera mientras incumple su promesa del Paseo de Poniente

"Después de que hace hoy dos años el conseller Vicente Martínez Mus anunciara en Benidorm que la Generalitat incluiría en los Presupuestos de 2025 la partida para redactar la segunda fase del Paseo de Poniente, compromiso que incumplió entonces y que ha vuelto a incumplir en los Presupuestos de 2026, regresa ahora a la ciudad para anunciar un nuevo proyecto que tampoco puede garantizar". Así ha valorado la portavoz adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts, Mayte García, la comparecencia protagonizada ayer por el conseller junto al alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

García ha calificado de "graves" las declaraciones de Martínez Mus sobre Punta Llisera y Gemelos 28. "Un conseller no puede presentar como una 'respuesta insatisfactoria' lo que en realidad es una sentencia firme confirmada por el Tribunal Supremo. No admite interpretaciones creativas ni concursos de ideas para eludir su cumplimiento. No estamos ante un debate político, sino ante una situación declarada ilegal por los tribunales que debe ejecutarse".

El diputado socialista Mario Villar ha recordado que "el origen de este conflicto urbanístico está en decisiones adoptadas por gobiernos del Partido Popular, que ahora pretenden presentarse como quienes tienen la solución". Además, ha reprochado al Consell que anuncie nuevos concursos mientras mantiene paralizada la ejecución de la sentencia, tal y como reconoció oficialmente en respuesta a las iniciativas parlamentarias presentadas por los socialistas en Les Corts. "Mientras públicamente hablan de soluciones sin respaldo jurídico, administrativamente admiten que el expediente ni siquiera se ha iniciado, pese a que la propia Generalitat mantiene consignada una provisión económica para hacer frente al cumplimiento de la sentencia".

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, ha acusado a Toni Pérez de haber convertido "la propaganda en su principal forma de gobernar". "En Benidorm ya conocemos el método de Toni Pérez: cuando una promesa desaparece de los presupuestos o se sabe que se va a incumplir, aparece otra rueda de prensa para anunciar la siguiente".

Escoda ha señalado que "este modelo se repite una y otra vez con proyectos como la plaza de toros, el centro cultural o la segunda fase del Paseo de Poniente, que se anuncian a bombo y platillo, pero después acumulan retrasos, cambian de versión o, sencillamente, desaparecen de las cuentas públicas". "Los vecinos merecen menos propaganda y más cumplimiento de los compromisos adquiridos", ha concluido.