JUVENTUD

El PSOE de Villajoyosa pide reabrir la sala A de Vilamuseu como espacio de estudio en fines de semana

El edil de Juventud, Carlos Soler, responde a la oposición que desde hace dos años la Casa de la Juventud abre los fines de semana para estudiantes.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El Partido Socialista de Villajoyosa ha solicitado al equipo de gobierno que habilite la sala A de Vilamuseu como espacio de estudio, al menos durante los fines de semana. Argumentan que el espacio está disponible y en condiciones de ser utilizado, lo que permitiría dar una solución inmediata a los estudiantes del municipio.

Por su parte, el edil de Juventud, Carlos Soler ha respondido que la biblioteca municipal no está abierta pero que la casa de la juventud abrirá el 15 de noviembre los fines de semana, como se ha hecho en estos últimos dos años. Además, Soler, ha añadido que “en los momentos claves en los que tienen que preparar sus exámenes del primer y segundo cuatrimestre, ofrecemos un horario alternativo que es precisamente los fines de semana de 9:00 a 23:00 horas”. Por tanto, lo que los jóvenes disponen de 28 horas los fines de semana en esos periodos para preparar en esos momentos claves sus pruebas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer