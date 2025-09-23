El PSOE de Villajoyosa pide reabrir la sala A de Vilamuseu como espacio de estudio en fines de semana

El Partido Socialista de Villajoyosa ha solicitado al equipo de gobierno que habilite la sala A de Vilamuseu como espacio de estudio, al menos durante los fines de semana. Argumentan que el espacio está disponible y en condiciones de ser utilizado, lo que permitiría dar una solución inmediata a los estudiantes del municipio.

Por su parte, el edil de Juventud, Carlos Soler ha respondido que la biblioteca municipal no está abierta pero que la casa de la juventud abrirá el 15 de noviembre los fines de semana, como se ha hecho en estos últimos dos años. Además, Soler, ha añadido que “en los momentos claves en los que tienen que preparar sus exámenes del primer y segundo cuatrimestre, ofrecemos un horario alternativo que es precisamente los fines de semana de 9:00 a 23:00 horas”. Por tanto, lo que los jóvenes disponen de 28 horas los fines de semana en esos periodos para preparar en esos momentos claves sus pruebas.