El PSOE denuncia la acumulación de basura y el abandono del aparcamiento disuasorio de la calle Lérida de Benidorm

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a poner el foco en la nefasta gestión de los servicios públicos básicos por parte del Gobierno local del Partido Popular, denunciando el lamentable estado de abandono el que se encuentra el aparcamiento disuasorio público ubicado en la calle Lérida, en la zona de Levante.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha criticado duramente que esta parcela de más de 4.800 metros cuadrados, habilitada municipalmente para albergar cerca de 200 plazas de estacionamiento gratuito, se ha convertido en una escombrera improvisada donde prolifera la acumulación indiscriminada de basuras, enseres y restos de obra. “Es inadmisible que un espacio público clave para la movilidad de una de las zonas turísticas más transitadas de Benidorm presente un aspecto más propio de un vertedero ilegal que de una ciudad turística de primer nivel”, ha remarcado.

En este sentido, Escoda ha recordado que el propio alcalde Toni Pérez y su equipo vendieron a bombo y platillo el convenio firmado para la cesión y acondicionamiento de esta parcela comprometiéndose expresamente al mantenimiento y a la limpieza continua del recinto. “Una vez más, los anuncios del PP han quedado en papel mojado. Prometieron eliminar la mala imagen del solar, pero su falta de seguimiento y nula gestión lo han abocado a un abandono absoluto”, ha señalado la edil.

Toda esta degradación del espacio está generando además una creciente preocupación en la zona. Tal y como ha explicado la portavoz, “la acumulación de basura unida a la falta de iluminación e insalubridad provoca una seria sensación de inseguridad a ciertas horas del día en este parking, afectando directamente a los trabajadores de la hostelería que acuden o regresan de sus turnos, a los vecinos de los edificios residenciales colindantes y a los turistas que se alojan en los establecimientos hoteleros y apartamentos del entorno”.

Asimismo, la dirigente socialista ha alertado de la existencia de varios asentamientos de personas sin hogar dentro de la propia parcela del aparcamiento disuasorio. Una situación delicada que, según ha destacado, requiere de una actuación de los Servicios Sociales municipales.

Por todo ello, Cristina Escoda ha reclamado al alcalde Toni Pérez que deje de mirar hacia otro lado y actúe en la parcela. “Exigimos la retirada urgente de toda la basura y la intervención del área de Bienestar Social para ofrecer atención y alternativas habitacionales a estas personas en situación de extrema vulnerabilidad”, ha destacado.