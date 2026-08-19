La Policía Nacional desmantela en Altea un club cannábico que funcionaba como punto de venta de droga al menudeo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Altea, a tres hombres, de 19, 26 y 58 años de edad, por su presunta participación en los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los detenidos regentaban una asociación de consumidores de cannabis como punto de venta de sustancias estupefacientes de la que se lucraban económicamente.

La investigación tuvo su inicio tras tener conocimiento de la existencia de un posible club cannábico en un local de la localidad de Altea al que, según las informaciones recibidas, acudía un gran número de personas a adquirir la sustancia estupefaciente sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación.

Las primeras pesquisas se orientaron a comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como los pertinentes permisos de autorización de la actividad lícita para la que supuestamente se habría creado, averiguándose que la misma se encontraba inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana.

Tras los dispositivos de vigilancia y seguimiento realizados los investigadores pudieron determinar la venta indiscriminada a toda persona que acudía a adquirir la sustancia estupefaciente, sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación, la mayoría de ellos turistas extranjeros que estaban de visita en la ciudad.

Reunidos todos los indicios, se llevó a cabo la entrada y registro del establecimiento, tras ser autorizada por mandamiento judicial, en la que participaron agentes de Policía Judicial y agentes uniformados de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Benidorm. Durante la inspección, además, se contó con la participación de la Unidad Adscrita a la Comunidad Valenciana de la Policía Nacional.

Como consecuencia del registro practicado se llevó a cabo la detención de tres personas, entre ellas, el secretario de la asociación, y la intervención de 4.285 gramos de cogollos de marihuana, 1.439 gramos de hachís, 12 gramos de resina de hachís, 164 cigarrillos de marihuana y 1.940 € en billetes y monedas de distinto valor facial.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm.

Asociaciones de cannabis

Las asociaciones cannábicas deben ajustarse a una serie de requisitos establecidos por la jurisprudencia para que su actividad se considere amparada por la figura del consumo compartido. Entre las principales condiciones se encuentran las siguientes: Una asociación cannábica debe tener un carácter privado, con acceso restringido exclusivamente a sus socios, cuyo número debe ser limitado y con vocación de permanencia. La sustancia únicamente puede ponerse a disposición de los socios en cantidades acordes con un consumo normal e inmediato, sin que exista una finalidad de distribución o comercialización. El consumo debe realizarse de forma inmediata en el interior del local, que debe permanecer cerrado al público y sin promover el consumo de cannabis ni facilitar su difusión a terceros. El acceso debe quedar restringido a personas consumidoras habituales o que acrediten una necesidad por razones terapéuticas, conforme a los criterios establecidos por la jurisprudencia. Cuando la actividad desarrollada excede estos límites, como ocurre cuando se suministra cannabis para que los adquirentes lo saquen del establecimiento, se pierde el control sobre el destino de la sustancia y desaparecen las condiciones que justifican el funcionamiento de este tipo de asociaciones. En estos casos, la conducta puede ser constitutiva de un delito contra la salud pública, previsto y penado en el artículo 368 del Código Penal.