Primer acuerdo de colaboración de Finestrat con la UNED

Primer convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Finestrat y la UNED de Denia. Lo suscribe la alcaldesa, Nati Algado y la Directora de la Universidad a Distancia en Denia, Raquel Martí. En el momento de la firma también estuvo presente el concejal de Cultura y de Recursos Humanos, Héctor Baldó y el Secretario de la UNED, José Monserrat.

“Para nosotros era muy importante que llegara este momento. Estrechar lazos con las entidades universitarias nos parece clave. En este caso se trata de colaborar con la Universidad a Distancia para facilitar la realización de prácticas académicas al alumnado en nuestra administración”, explicó el concejal de Recursos Humanos, Héctor Baldó. “Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con la formación, el empleo y la generación de oportunidades para quienes compaginan sus estudios a distancia, con otras responsabilidades laborales o familiares”.

El objetivo del presente convenio es establecer un programa de cooperación educativa a través del cual los estudiantes y las estudiantes de la UNED con matrícula en enseñanzas oficiales de grado y máster Universitario podrán completar su formación con realización de prácticas académicas externas curriculares.

Por tanto, gracias a este acuerdo el alumnado podrá adquirir experiencia práctica en la administración local de Finestrat, aplicando sus conocimientos en un entorno profesional real y contribuyendo, al mismo tiempo, al funcionamiento y mejora de los servicios municipales.

El convenio también favorece la conexión entre la universidad y el ámbito local, impulsando la colaboración entre ambas instituciones y el apoyo al talento local. “Con todo ello, estas acciones contribuyen a fomentar la igualdad de oportunidades y a acercar la formación superior a toda la ciudadanía”.