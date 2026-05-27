Sucesos

La Policía Local de Benidorm detiene a cinco personas por tráfico de drogas en un club cannábico

La Policía Local de Benidorm ha detenido esta pasada madrugada a cinco personas acusadas de un presunto delito de tráfico de drogas en el transcurso de un operativo de inspección de establecimientos llevado a cabo en la ciudad.

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

La Policía Local de Benidorm detiene a cinco personas por tráfico de drogas en un club cannábico
La Policía Local de Benidorm detiene a cinco personas por tráfico de drogas en un club cannábico | Onda Cero Marina Baixa

Los cinco arrestados, con edades comprendidas entre los 21 y 30 años y de nacionalidad brasileña e italiana, fueron localizados en un supuesto club cannábico ubicado en la avenida del Mediterráneo, según ha informado la Policía Local.

Cuando los agentes accedieron al local, los detenidos fueron sorprendidos mientras manipulaban una importante cantidad de sustancias estupefacientes en el momento de la inspección. Tras efectuar un registro completo del local, los agentes intervinieron más de siete kilogramos de droga, fundamentalmente hachís y marihuana.

Durante el operativo la Policía Local también se incautó de varias balanzas de precisión, armas blancas, teléfonos móviles y dinero en efectivo que estaría presuntamente relacionado con la actividad ilícita que se investigaba.

Como resultado de esta actuación policial, el establecimiento ha sido clausurado y los cinco detenidos ya han pasado a disposición del juzgado de guardia, el cual se encargará ahora de continuar con las diligencias judiciales.

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