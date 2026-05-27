La Policía Local de Benidorm detiene a cinco personas por tráfico de drogas en un club cannábico

Los cinco arrestados, con edades comprendidas entre los 21 y 30 años y de nacionalidad brasileña e italiana, fueron localizados en un supuesto club cannábico ubicado en la avenida del Mediterráneo, según ha informado la Policía Local.

Cuando los agentes accedieron al local, los detenidos fueron sorprendidos mientras manipulaban una importante cantidad de sustancias estupefacientes en el momento de la inspección. Tras efectuar un registro completo del local, los agentes intervinieron más de siete kilogramos de droga, fundamentalmente hachís y marihuana.

Durante el operativo la Policía Local también se incautó de varias balanzas de precisión, armas blancas, teléfonos móviles y dinero en efectivo que estaría presuntamente relacionado con la actividad ilícita que se investigaba.

Como resultado de esta actuación policial, el establecimiento ha sido clausurado y los cinco detenidos ya han pasado a disposición del juzgado de guardia, el cual se encargará ahora de continuar con las diligencias judiciales.