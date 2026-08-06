El pleno adjudica por 13.870.000 euros el proyecto y la obra del ‘Benidorm Open Arena’ a la UTE Gestaser-Urdecon-Plaza de Toros

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, en sesión extraordinaria, ha aprobado hoy por mayoría con los votos de PP y Vox y la abstención del PSOE la adjudicación del proyecto y la obra del ‘Benidorm Open Arena’ a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Gestaser-Urdecon-Plaza de Toros por su oferta de 13.870.000 euros. El ‘Benidorm Open Arena’ es uno de los proyectos aprobados en el Plan EDIL, enmarcado en los fondos FEDER del período 2021-2027.

La portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, ha explicado los motivos por los que se ha licitado de manera conjunta el proyecto y la obra, tal y como recomendaban los informes técnicos. Así, ha reseñado que estos señalaban la “incertidumbre técnica relevante”, que viene dada por “la naturaleza de la rehabilitación estructural, puesto que existen patologías que solo pueden definirse con precisión a medida que se interviene en el elemento”. Otra causa es la “coordinación indisoluble”, de modo que “la solución de refuerzo estructural está intrínsecamente ligada a los medios auxiliares y maquinaria específica que posea la empresa adjudicataria”.

Caselles, también ha aludido a otras causas señaladas por los técnicos como “patologías no completamente definidas previamente” o la integración del método constructivo y el proyecto. “la contratación conjunta permite que el método de trabajo y el sistema constructivo forme parte del diseño del proyecto, algo que sería imposible si la licitación fuera por separado”. Asimismo, esta licitación conjunta también posibilita “una responsabilidad única, mayor eficiencia y optimización de plazos”. La conclusión, ha añadido la edil, es que una licitación separada “hubiera dificultado la ejecución de la obra y aumentaría los riesgos económicos. De esta forma se garantiza la seguridad estructural y la estabilidad del edificio”.

El contrato está cofinanciado al 60% por la Unión Europea y se integra en el PAI ‘Benidorm open Arena’, que incluye tres proyectos. Por un lado, el ‘Arena Live’, que tiene como objetivo rehabilitar la Plaza de Toros para convertirla en un espacio cultural multifuncional, garantizando su uso continuo todo el año y contribuyendo a la desestacionalización del turismo. Por otro lado, está el ‘Arena Joven’, con la finalidad de crear un centro juvenil polivalente que combine formación, creatividad y ocio saludable para impulsar el talento local y la participación juvenil. Y, por último, el ‘Arena Encuentro’, cuyo objetivo es eliminar las barreras urbanísticas que han aislado el barrio de Els Tolls, mejorando la integración social y la conectividad con el centro de Benidorm a través de infraestructuras accesibles y sostenibles. “No es un proyecto político, es una necesidad de Benidorm” ha afirmado Caselles.

En su intervención, la portavoz ha felicitado “a los tres proyectos que se han presentado, pese a que uno de ellos se haya quedado fuera”. Lourdes Caselles ha recordado que “una vez abiertos los sobres y conocida la puntuación, se abrió la oferta económica de los licitadores y, a la vista de las ofertas presentadas, ambas ofrecieron la máxima mejora y, por lo tanto, idéntica puntuación”. Sin embargo, en cuanto al precio, una proponía una bajada del 7,53% y la otra el 2% sobre el presupuesto de licitación, por lo que la adjudicación recae sobre la primera, la UTE Gestaser-Urdecon-Plaza de Toros.

Este punto conllevaba además la aprobación de un gasto de 2.707.110,56 euros para los trabajos que se han de ejecutar este año. Así, según la portavoz popular “según nuestra previsión, a final de marzo podremos tener el 30% de la obra ejecutado y acceder a una subvención mayor. Benidorm se merece este proyecto y por eso debemos felicitar a los técnicos y el trabajo que han realizado en este proceso”.

Por otro lado, también se ha aprobado, con los votos favorables de PP y Vox y la abstención del grupo socialista, permitir el acceso a la información del expediente de contratación a una empresa que participaba en la licitación, pero que quedó fuera del proceso “porque no supero el baremo establecido” según ha precisado Lourdes Caselles. La empresa pidió tener acceso al expediente y la suspensión del procedimiento de licitación. Sin embargo, siguiendo el criterio de los técnicos, la portavoz ha indicado que “se les dará acceso a toda la información, podrán conocer el expediente junto a los técnicos municipales, pero no se les facilitará copia del mismo por la protección de datos. Y también se deniega la suspensión del proceso porque no reúne los requisitos que marca la ley para ello. No hay nulidad de pleno derecho”.