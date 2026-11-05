La Plaza Mayor tras su remodelación se estrena como escenario principal de las Fiestas del Jubileo de l’Alfàs

La renovación incorpora un elemento de especial significado para las fiestas: un pedestal escultórico destinado a recoger los nombres de todas las embajadoras de las Fiestas del Santísimo Cristo, como reconocimiento a una de las tradiciones más representativas de l’Alfàs. Será la embajadora de este año, la niña Valeria Orta, quien tenga el honor de estrenar este espacio con su nombre.

Las Fiestas del Jubileo y del Santísimo Cristo del Buen Acierto de l’Alfàs del Pi estrenarán este año un escenario muy especial: la renovada Plaza Mayor y la calle Federico García Lorca, que se convertirán en el principal punto de encuentro de la programación festiva. El corazón del casco histórico luce ya una imagen completamente renovada, después de una importante actuación municipal que ha transformado este espacio emblemático, para hacerlo más accesible, moderno y pensado para el disfrute de la población y visitantes también.

Coincidiendo con la presentación del Libro de Fiestas, y a pocas horas del inicio oficial de las celebraciones, el alcalde, Vicente Arques, ha querido hacer referencia al esfuerzo realizado por el ejecutivo para modernizar el centro histórico, y recuperar espacio público para las personas. “Vamos a estrenar la Plaza Mayor por todo lo alto, en unas fiestas que tendrán como escenario principal un casco histórico más accesible y moderno. Hemos ganado mucho espacio, eliminado barreras arquitectónicas y reducido el protagonismo del tráfico rodado para que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar mucho más de este entorno”, ha destacado el alcalde.

La intervención ha contado con una inversión íntegramente municipal de 777.896,67 euros y ha supuesto una transformación integral de la plaza y de la calle Federico García Lorca, que se han convertido en una plataforma única, sin desniveles, favoreciendo la movilidad peatonal y facilitando el acceso a todas las personas.

Más allá de la renovación estética, las obras han permitido actuar sobre las infraestructuras básicas del subsuelo, modernizando las redes de abastecimiento de agua y saneamiento y ejecutando nuevas canalizaciones subterráneas que facilitarán la instalación de futuros servicios. También se ha renovado la iluminación y el pavimento, incorporando zonas ajardinadas, arbolado y espacios de descanso.

Rafael García Devesa y Paula de Francisco Puig, de MOMP Estudio de arquitectura que ha diseñado la remodelación del casco urbano, flanqueados por el alcalde, Vicente Arques, y el concejal de Urbanismo, Toni Such.

El resultado es un espacio público más funcional y confortable, preparado tanto para el uso cotidiano como para acoger actividades culturales, sociales y festivas, con mayor amplitud y mejores condiciones para la convivencia.

Uno de los elementos que se ha querido preservar especialmente es el pino, símbolo indiscutible de l’Alfàs del Pi y protagonista de la identidad del municipio. A su alrededor se ha construido un banco perimetral de piedra que, además de servir como zona de descanso y punto de encuentro, actúa como elemento protector del árbol. Este banco tendrá también un carácter conmemorativo, ya que permitirá grabar las fechas de los distintos pinos que han formado parte de la historia de la plaza.

Con esta actuación, l’Alfàs recupera y moderniza uno de sus espacios más emblemáticos, manteniendo los elementos que forman parte de su identidad y dotándolo de nuevas posibilidades. Una Plaza Mayor que inicia una nueva etapa coincidiendo con las fiestas más tradicionales del municipio y que, a partir de ahora, será punto de encuentro para la celebración, la cultura y la convivencia ciudadana.