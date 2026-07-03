La playa accesible de Villajoyosa estará abierta hasta el 15 de septiembre y ya se ha iniciado el servicio de autobús gratuito

La playa accesible de la playa Centro de Villajoyosa se encuentra en plena actividad y atiende a decenas de usuarios todos los días. Este servicio estará disponible hasta el 15 de septiembre y abrió al público el pasado 15 de junio.

Este servicio, ubicado como cada año en la Basseta de l’Oli, está disponible de 10.00 a 17.00 horas de manera ininterrumpida.

El Alcalde Marcos Zaragoza, la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, el concejal de Playas y Medio Ambiente, Carlos Soler, y la concejal de Turismo, Rosa Llorca han visitado esta playa accesible donde los usuarios ya disfrutan de todos los servicios disponibles.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “este servicio que ofrecemos a los usuarios de todas las edades está teniendo una gran acogida como cada año. Cada vez más personas hacen uso de esta playa accesible para poder bañarse, sobre todo, aquellas que tienen algún problema de movilidad”.

La concejala de Servicios Sociales apuntó que la playa accesible de Villajoyosa cuenta con muletas para entrar en el agua, así como sillas anfibias, “por lo que los usuarios pueden sumergirse en el mar con total seguridad”. Además, se ofrece un servicio de acompañamiento por parte del grupo de profesionales cualificados que atienden a los usuarios durante las horas en las que está disponible este servicio. En el agua, también se han instalado sillas para que se puedan sentar mientras disfrutan de un baño.

Un año más, la concejalía de Servicios Sociales e Igualdad también ofrece transporte gratuito para garantizar el acceso a la playa a las personas con problemas de movilidad en julio y agosto. Este servicio comenzó este miércoles 1 de julio hasta el 15 de septiembre. Maite Sánchez indicó que “este transporte permite que las personas mayores puedan desplazarse sin problema hasta la playa accesible y disfrutar de un día de playa y baño”.