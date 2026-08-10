Pepa Pastor Llorens es coronada y se convierte en la 54ª Reina de “Festes d’Agost” de La Nucía

Pepa Pastor Llorens fue coronada como reina de “les Festes d’Agost” de La Nucía la noche del sábado 8 de agosto en la plaça Major, convirtiéndose en la 54ª reina de la historia de #LaNuciaEnFestes. Este acto fue organizado por els Majorals 2026 Penya Els Festers con la colaboración de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Nucía y l’Associació de Penyes. Se trataba del último acto de la “trilogia prefestera nuciera” previo ante de las esperadas “Festes d’Agost”, que arrancarán el próximo viernes día 14. Evento que fue retransmitido en directo por el canal municipal de La Nucía Play.

El momento estelar de la noche fue cuando Pepa Pastor Llorens fue coronada como reina de “les Festes d’Agost” 2026 por María José Aznar Arbona. La reina de 2025 le puso la banda y la corona a la reina de 2026 y le entregó el cetro, pasándole el testigo real festero, para que continúe la dinastía de #LaNuciaEnFestes.

Previamente también recibieron su banda las cuatro damas de la corte de honor de 2026: Mireia Bernal Terol, Daniela Ivorra Navarro, Carla Sendra Casado y Kira Risueño González. de la mano de las seis damas de 2025: Maria Fracés Ivorra, Bet Trubat Pérez, Paula Llorens Carrión, Maria González Berenguer, Llum Sempere Grau e Inés Molina Lloret.

Además, en este emocionante acto no faltaron videos y audiovisuales combinados con efectos pirotécnicos y la emotiva música también acompañaron cada momento del acto. La “Coronació 2026” fue presentada por Elena Aznar Llorens y Tomás Aznar Llorens, familiares de la reina 2026.

Insignia municipal

Una vez coronadas, Marián Cano, consellera de Turismo, Industria y Comercio impuso la insignia de La Nucía a la nueva reina de las fiestas 2026 Pepa Pastor Llorens y sus cuatro damas de honor. Otro de los momentos emotivos de la noche fue la presencia en el escenario de Pepa Llorens Cano, reina de festes 1983 y Marian Llorens Cano, reina de festes 1990, tía y madre de Pepa Pastor, respectivamente. Quienes subieron en representación de las ocho reinas que vinculan familiarmente a la nueva reina de festes y le dedicaron unas emotivas palabras.

54ª Reina de La Nucía

Tras esta sucesión real, Pepa Pastor Llorens se convierte en la 54ª reina de “les Festes d’Agost” y sus damas en la 54ª corte de honor. La “Coronació 2026” finalizó como todos los años con el tradicional vals, en el que participaron la reina y damas de 2025 y 2026 junto a sus acompañantes de la penya El Cuc y la penya Els Festers.

Este último acto oficial previo a les “Festes d’Agost” se desarrolló en un espectacular escenario, ubicado delante del Ayuntamiento, con una gran pasarela que enlazaba la escalinata con el escenario. El acto al aire libre contó con más de 1.000 personas que llenaron la plaça Major, a medianoche.

Despedida de María José Aznar

“La Coronació 2026” tuvo su momento más emotivo cuando se despidió de su cargo María José Aznar Arbona, reina 2025, con un emocionante discurso de despedida. La reina de 2025 tuvo palabras de agradecimiento hacia su familia, damas, al pueblo de La Nucía, Ayuntamiento, Associació de Penyes y a la Penya El Cuc.