El Partido Popular vuelve a reclamar la construcción de la nueva Comisaría de la Policía Nacional en Benidorm

El Senador Agustín Almodóbar ha denunciado el bloqueo del proyecto y la falta de compromiso del Gobierno pese a tratarse de una infraestructura “estratégica y absolutamente necesaria” para uno de los principales destinos turísticos de Europa. El senador criticó que las partidas presupuestarias previstas en 2021 y 2022 desaparecieran de los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Escuchamos al senador Agustín Almodóbar

Benidorm cedió en 2015 un solar de casi 5.000 m² al Estado de forma gratuita y sufragó la redacción de un proyecto básico aceptado por el Ministerio en 2017. Por ello el PP exige que el gobierno se ofrezca un calendario con fechas exactas para el inicio de las obras, la inclusión inmediata de una partida “suficiente y blindada” en los próximos Presupuestos Generales del Estado y la validación definitiva del proyecto básico.

La actual Comisaría en el centro de Benidorm fue diseñada para 175 agentes y 25.000 habitantes, cuando ahora la ciudad supera los 70.000 residentes. Escuchamos a Agustín Almodóbar.

Además, también se ha solicitado al gobierno como mejoras urgentes en la comisaría actual mientras se construye la nueva.