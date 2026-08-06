La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción recibe 53.595 euros del Plan Restaura para rehabilitar las fachadas de la capilla de Santa Marta

La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villajoyosa ha obtenido una subvención por un importe de 53.595,41 euros concedida por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, enmarcada dentro del Plan Restaura. La ayuda estará destinada íntegramente a la ejecución del proyecto de restauración de las fachadas exteriores de la capilla de Santa Marta, planificado en dos anualidades para coordinar la ejecución técnica de las obras.

Esta inyección económica permitirá acometer los trabajos de consolidación, limpieza y adecuación exterior del inmueble patrimonial, asegurando la conservación de la estructura y protegiendo sus elementos arquitectónicos frente a los efectos del paso del tiempo y la erosión ambiental.

El proyecto contempla la consolidación de los revestimientos exteriores y el tratamiento preventivo de las fachadas para frenar la degradación de los materiales originales. La actuación también permitirá a la capilla recuperar su bella decoración polícroma original del s. XVIII, y actuará sobre la inscripción romana del exterior, para garantizar su conservación a largo plazo.

La asignación económica de 53.595,41 euros aprobada por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades está planificada en dos anualidades para coordinar la ejecución técnica de las obras.

El párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Juan José Ortega Verano, destacó el valor del templo y de esta aportación de la Conselleria a través del Plan Restaura, así como la “constante colaboración institucional con el Ayuntamiento con nuestra parroquia que hace grandes esfuerzos económicos y de gestión para proteger y recuperar el patrimonio religioso permitirá mostrar en todo su esplendor el espacio que acoge a la queridísima patrona de la ciudad de Villajoyosa”.

El párroco añadió que “la capilla de Santa Marta no es solo un bien patrimonial de primer orden, sino el hogar espiritual de la patrona de todos los vileros y un lugar de oración y encuentro acogido con inmenso cariño por generaciones. Ver rehabilitadas sus fachadas es una gran alegría para toda la comunidad parroquial y para el pueblo de Villajoyosa”.

El Alcalde Marcos Zaragoza reafirmó el compromiso municipal con la conservación de los símbolos de la ciudad: “Apoyar la recuperación de nuestro patrimonio histórico forma parte de la estrategia global de este equipo de gobierno para embellecer y cuidar Villajoyosa”. El primer edil indicó que “paralelamente a las grandes intervenciones en las Termas de Allon o en la escena urbana, la restauración de las fachadas de la capilla de Santa Marta demuestra que cada elemento de nuestra historia cuenta y tenemos que ponerlo en valor”.

La concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, señaló que “esta intervención garantizará la durabilidad de los paramentos exteriores y devolverá su esplendor a un elemento esencial del conjunto monumental de la Iglesia Fortaleza de la Asunción, protegida como Bien de Interés Cultural”.