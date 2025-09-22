Padres y alumnos protestan en La Vila Joiosa por el calor extremo en las aulas

El pasado viernes, familias y estudiantes del IES Malladeta protagonizaron una protesta para reclamar medidas urgentes frente a las altas temperaturas que sufren en las aulas. Hoy, las protestas han continuado en el IES Marina Baixa, donde también se quejan de la ausencia de ventiladores y sistemas de aire acondicionado.

Los socialistas consideran imprescindible que el Ayuntamiento de La Vila, en coordinación con la Conselleria de Educación, adopte medidas inmediatas para paliar una problemática que se repite cada curso con la llegada del calor y que, año tras año, se prolonga durante más semanas.

Por parte del consistorio, la concejala de Educación, Marisa Mingot, responde a las declaraciones del PSOE de Villajoyosa: “El PSOE no invirtió en los colegios y ahora reclama lo que no hizo en ocho años”. También destaca que las actuaciones que se lleven a cabo en los colegios se tienen que hacer de manos de la Conselleria de Educación.

Además, la edil añade que en los dos últimos años del actual gobierno ha invertido más de 500.000 euros en obras prioritarias y necesarias para los centros escolares además de actuaciones de mantenimiento importantes.