La Oktoberfest de La Nucía 2026 arranca con la tradicional apertura del barril

Ayer se inaugurado de forma oficial la “38ª Oktoberfest” con la tradicional “apertura del primer barril” a cargo de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, acompañado por Gabriele Schäfer, presidenta CCC, organizadora Oktoberfest. Esta “Fiesta de la Cerveza” se desarrolla desde hoy hasta el 11 de octubre en el parking del Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía, con entrada gratuita.

La gran carpa de la Oktoberfest de La Nucía acogió la inauguración oficial de esta “Fiesta de la Cerveza”, que se desarrollará durante 10 intensos días en el parking del Estadi Olímpic de La Nucía, del 1 al 11 de octubre. El arranque de la Oktoberfest se produjo oficialmente, tras los discursos protocolarios, con la “tradicional apertura del primer barril de cerveza” en la que también estuvo presente Nuria von Kapff, Cónsul Honoraria de Alemania en Alicante. Antes, Pilar Pérez, reina 2025 coronó a la nueva reina de la Oktoberfest 2026, Lisa Milonas.

El acto contó con la presencia de la reina de les Festes d’Agost 2026 Pepa Pastor Llorens y su corte de honor. También asistió Juan de Dios Navarro, diputado de Residentes Internacionales de la Diputación de Alicante. Este evento está organizado por la Asociación CCC, con la colaboración de la Diputación de Alicante (Patronato de Turismo Costa Blanca), la conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana (Turisme Comunitat Valenciana- Actitud Mediterránea) y del Ayuntamiento de La Nucía.

Además de las típicas cervezas alemanas se puede degustar de la gastronomía típica alemana como el “Codillo”, “Pollo” “6 tipos de Salchichas”, “Chucrut”, pastel de carne …etc. También hay opción vegana en la carta de comidas y bebidas. La animación correrá a cargo del grupo de música folklórico alemán “Steinsberger”, que vienen exprofeso a actuar durante esos 10 días en La Nucía. Además, por segundo año habrá una jornada especial con el “Thunder Day” el domingo 4 de octubre a las 10 horas, organizado por Mel Custom con tres actuaciones de música rock en directo y vuelta motera.

Se trata de la Oktoberfest más antigua de España con 38 ediciones y las más grande de la Comunitat Valenciana. En su sexta edición en La Nucía ya han confirmado su presencia grupos procedentes de varios países (Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Francia…) que visitarán La Nucía, ya que la Oktoberfest se ha convertido en un recurso turístico importante para el municipio. También han confirmado su presencia grupos nacionales procedentes de diferentes provincias como Murcia, Albacete, y diferentes localidades de Alicante y Valencia.

La Oktoberfest se desarrolla durante diez días, desde hoy jueves hasta el domingo 11 de octubre en el parking del Estadi Olímpic Camilo Cano. Para ello se ha montado una gran carpa de 2.200 metros cuadrados, con capacidad para más de 1.500 personas donde todos los asistentes podrán disfrutar de una auténtica “Fiesta de la Cerveza” al estilo bávaro, con música en directo. Hay una gran terraza al aire libre de 500 m2 y la entrada es libre y gratuita.