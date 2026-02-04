Nuevos cursos de la Casa de la Juventud y de la Aencia de Empleo y Desarrollo Local de Villajoyosa

Los días 10 y 11 de febrero de 2026, en horario de mañana se va a realizar el primero de estos cursos, un Taller de Vídeo Currículum en el Punt de Trobada Jove. Durante el taller se enseñará a crear, grabar y publicar un vídeo currículum, una herramienta cada vez más valorada en los procesos de selección. Esta es una de las actividades organizadas por la ADL de Villajoyosa dentro del marco por el Pacto por la Ocupación de la Marina Baixa. Además, junto a la Casa de la Juventud para los meses de marzo a mayo se pone en marcha el Curso Gratuito de Formación Monitor de Actividades de Tiempo Libre, que ya tiene abiertas las inscripciones y el único requisito es estar inscrito en el programa Garantía Juvenil, participar en el programa Talento joven y realizar la Orientación Vocacional, y toda la información se puede obtener también en la Casa de la Juventud de Villajosa. Escuchamos a Carlos Soler concejal de Juventud

La concejalía de Juventud vilera también tiene en marcha para que se puedan inscribir todos los que estén interesados, un curso de Monitor de Socorismo acuático al que se pueden inscribir todos aquellos interesados, y toda la información y las inscripciones están disponibles en la Casa de la Juventud.