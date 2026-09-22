El nuevo Reconocimiento a la Excelencia Turística de L’Alfàs del Pi será para Allan Bernabeu Dalli y Ricardo Barreno

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi entregará el próximo viernes, 25 de septiembre, el Reconocimiento a la Excelencia Turística L’Alfàs 2026, un nuevo galardón que nace con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Turismo y que en su primera edición distingue a Allan Bernabeu Dalli y Ricardo Barreno, dos personas estrechamente vinculadas al municipio y, especialmente, a la playa del Racó de l’Albir.

Allan Bernabeu Dalli, responsable del servicio de socorrismo y vigilancia de la playa del Racó de l’Albir, recibe este reconocimiento por la labor que desarrolla al frente del servicio desde hace casi dos décadas. Su implicación, profesionalidad y compromiso, así como su excelente trato con residentes y visitantes, han convertido su trabajo diario en una pieza fundamental para garantizar la seguridad y la buena atención a quienes disfrutan de uno de los principales recursos turísticos del municipio.

El segundo reconocimiento recae en Ricardo Barreno, divulgador medioambiental y trabajador del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, que desde hace más de 15 años coordina las rutas en kayak por el Parc Natural de la Serra Gelada. Barreno desarrolla además una importante labor en las concejalías de Turismo, Playas, Medio Ambiente y Patrimonio Cultural, donde su conocimiento del entorno y su implicación en el día a día municipal lo convierten en una persona fundamental para el desarrollo y la promoción de diferentes iniciativas, como las rutas guiadas a la Villa Romana de l’Albir, el Molí de Mànec y diferentes itinerarios centrados en la historia de los piratas en la Serra Gelada. Una labor de divulgación que contribuye a acercar a residentes y visitantes el patrimonio natural, histórico y cultural de l’Alfàs del Pi.

El concejal de Turismo, Playas y Medio Ambiente, Luis Miguel Morant, ha destacado que Allan Bernabeu y Ricardo Barreno “son dos personas muy implicadas en el día a día de la playa del Racó de l’Albir y en la vida turística del municipio, dos profesionales que dan mucho más de lo que se les exige y que, con su buen hacer, contribuyen cada día a mejorar l’Alfàs del Pi como destino turístico”.

Morant ha señalado que con este nuevo reconocimiento “queremos poner en valor el trabajo de personas que, desde sus respectivos ámbitos, hacen una aportación importante al municipio, muchas veces de una manera discreta y alejada de los focos, pero que resulta fundamental para que quienes nos visitan tengan una buena experiencia y para que los propios vecinos se sientan orgullosos de su municipio”.

El edil ha explicado que el Reconocimiento a la Excelencia Turística L’Alfàs se entregará cada año coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Turismo y estará destinado a “personas o entidades que, con su trabajo, compromiso y dedicación, ayuden a que l’Alfàs del Pi siga mejorando como destino turístico”. En esta primera edición, ha precisado, “hemos querido hacer una excepción y reconocer la trayectoria de dos excelentes personas, Allan Bernabeu y Ricardo Barreno, porque consideramos que ambos reúnen perfectamente los valores que queremos destacar con este galardón”.