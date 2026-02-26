El nuevo contrato de parques y jardines de Benidorm aumenta un 30% la superficie verde y será más sostenible y adaptado al futuro

En la presentación, en la que se ha expuesto buena parte de la nueva flota y maquinaria que empleará la concesionaria, se ha puesto de manifiesto los cerca 42.000 árboles y más de un millón y medio de metros cuadrados de parques y jardines.

El alcalde ha resaltado “el salto de calidad del servicio” en cuanto a modernidad y visión de futuro con la incorporación de “vehículos de última generación con etiqueta ECO”. Una flota que ha calificado de “increíble” y una dotación de recursos humanos compuesta por 35 profesionales. Pérez ha reiterado el objetivo de incrementar un 30% la superficie de masa verde, “aunque ya presentamos cifras muy positivas que son fruto de una estrategia vinculada al Plan de Acción Climática”. En ese sentido, Toni Pérez ha enfatizado que los parques y jardines de la ciudad “ya superan el millón y medio de metros cuadrados, por lo que estamos ganando confort y calidad ambiental mientras contribuimos a la mejora del aire que respiramos”. De igual forma, el primer edil ha recordado que el Ayuntamiento contribuye al bienestar de los ciudadanos “con las actuaciones de naturalización y renaturalización que ejecutamos en todas las vías en las que intervenimos”.

El servicio, que ya se encuentra plenamente operativo, contempla actuaciones de renaturalización para mejorar la calidad ambiental y el bienestar ciudadano e incluye la renovación de la flota y la maquinaria.

El equipo humano está integrado por 35 profesionales que ya desarrollan su labor en el municipio y que han recibido “formación específica en prevención de riesgos laborales y sensibilización medioambiental, garantizando así un servicio seguro, cualificado y alineado con los criterios de sostenibilidad del contrato.

Jose Ramón González de Zárate, por su parte, ha querido poner de relieve “el importante salto de calidad” que se da con este nuevo contrato en el que se incorpora como novedad “un servicio de comunicación y participación ciudadana de modo que habrá personal y brigadas en cada uno de los barrios para coordinarse con los vecinos y que éstos les puedan trasladar sugerencias para conseguir un mejor mantenimiento y conservación de las zonas verdes”. Igualmente se creará una canal de comunicación y participación ciudadana a través de los perfiles oficiales de la Concejalía en redes sociales bajo el nombre @BenidormVerdeesVida, “para dar visibilidad a los trabajos de conservación, plantación y embellecimiento, así como para difundir información y consejos sobre sostenibilidad y biodiversidad”.