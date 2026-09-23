La Nucía ultima el reasfaltado del camino rural de Sentenilla de Dalt

La Nucía está realizando obras de reacondicionamiento y reasfaltado del “camí rural de Sentenilla de Dalt”. Estas obras de renovación han entrado en su recta final y se espera que estén finalizadas esta semana. Esta actuación ha consistido en la limpieza de los laterales del camino, regularización de baches y reasfaltado. Las obras de renovación del “camí de Sentenilla de Dalt” han supuesto una inversión de 49.002,28 €, con una subvención del 80% por parte de la Diputación de Alicante, dentro de la convocatoria de subvenciones a favor de “Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de Alicante con población inferior a 20.000 habitantes, para inversiones en caminos de titularidad no provincial, Anualidad 2026”.

Estas obras eran necesarias ya que el camino se encontraba muy deteriorado por la antigüedad del firme, la intensidad de uso, el desgaste de las lluvias, etc. Con esta actuación el Ayuntamiento de La Nucía da respuesta a una demanda vecinal de esta zona rural del municipio. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía ha visitado las obras acompañado por Sergio Villalba, concejal de Urbanismo.

El camino se encontraba muy deteriorado, por intensidad de uso, antigüedad, actuaciones puntuales para paso de instalaciones y por la calidad de su capa de rodadura, así como consecuencia de episodios de lluvia de los últimos años.

La actuación ha contemplado la limpieza de los dos laterales a lo largo del tramo de camino a pavimentar. A su vez se han realizado trabajos de regularización de baches existentes mediante reperfilado y se ha extendido una primera capa intermedia para absorber las irregularidades y nivelar el firme. Finalmente se ha dispuesto una capa rodadura de asfalto 5 cm de espesor. Los trabajos comenzaron el 17 de septiembre y se espera que estén finalizados esta semana. La longitud total del camino a actuar es de aproximadamente 530 metros, en total 1.800 m2 de superficie de actuación.

Las obras de renovación y asfaltado del “Camí de Sentenilla de Dalt” han supuesto una inversión de 49.002,28 €, y han contado con una subvención de la Diputación de Alicante por importe de 39.390,76 euros.