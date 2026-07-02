La Nucía subvenciona a 40 niños de la XXI Escola d’Estiu con 15.500 €

Esta semana ha comenzado la XXI edición de l’Escola d’Estiu que cuenta con un total de 226 alumnos, entre julio y agosto. Esta iniciativa lúdica y formativa vuelve a contar con subvenciones, de la que se han beneficiado 40 alumn@s con un total de 15.500 euros, demostrando la función social de esta iniciativa, subvencionando a las familias con menos recursos, para que nadie se “quede sin Escola d’Estiu, ni comedor, garantizando la nutrición infantil”. De ellos 25 alumnos han tenido una subvención del 100 %, incluyendo el comedor.

L’Escola d’Estiu está organizada por la concejalía de Bienestar Social y está subvencionada por la Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, el Ministerio de Derechos Sociales y el Ayuntamiento de La Nucía.

Esta actividad se desarrolla en el Colegio Público Sant Rafael durante los meses de julio y agosto de 2026, para escolares de 3 a 16 años. La XXI Escola d’Estiu La Nucía comenzó ayer miércoles 1 de julio y finalizará el 28 de agosto. La visita a l’Escola d’Estiu contó con Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Mejorar la conciliación

El objetivo de esta escuela es mejorar la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares de verano. En 2026 han sido admitidos el 100% de los alumnos que han solicitado la inscripción en la escuela. Hay un total de 226 alumnos y alumnas, entre julio y agosto, que se beneficiarán de este servicio de l’Escola d’Estiu, que cumple este año su vigésimo primera edición.

25 alumnos con cuota y comedor gratis

Como en las últimas ediciones se ha subvencionado a un total de 40 alumnos de l’Escola d´Estiu en función de la renta, llegando a subvencionar hasta el 100%. Se ha destinado un total de 15.500 euros. Por lo que este año 2026, 25 alumnos tendrán Escola d’Estiu gratis y comedor gratis, al ser becados en la totalidad de la cuota. El objetivo es que nadie se “quede sin Escola d’Estiu, ni comedor, por motivos económicos, garantizando la nutrición infantil durante el verano”. Haciendo que los niños de las familias con menos recursos puedan acudir a l’Escola d’Estiu.

Formación lúdica

El objetivo de esta Escola d’Estiu es doble: por un lado, para aprender a través del juego y dar una formación complementaria a los alumnos de la que reciben durante todo el año en el colegio. La temática de Escola d’Estiu 2026 gira entorno a la vuelta el mundo, aprendiendo cultura, tradiciones y juegos de diferentes países. Además, se han programado diferentes talleres y actividades: hinchables, fiesta de la espuma, manualidades, gymkana y juegos, inglés, bailes, taller de reciclaje…etc. Por otra parte, es una herramienta que permite conciliar la vida laboral de las familias con las vacaciones escolares de verano de las niñas y niños.