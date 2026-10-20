La Nucía renueva el Camino del Campisano con una inversión de 120.000 euros

Las obras del “Camí del Campisano” de La Nucía han comenzado, con la renovación de las tuberías de la red de agua potable y el posterior asfaltado de este camino rural. Esta actuación supone una inversión de 119.988,82 €, subvencionado al 65% (77.992,73 €) por la Diputación de Alicante y con una aportación del 35% (41.996,09 €) por el Ayuntamiento de La Nucía. Finalizarán las obras a finales de noviembre.

Una ayuda económica para esta obra de “Infraestructura hidráulica de nuevo establecimiento en Camí Campisano” enmarcada dentro la “Convocatoria de Subvenciones para Infraestructuras Hidráulicas de Abastecimiento y Saneamiento a Ejecutar” por Diputación de Alicante.

En esta obra se actúa en el “Camí del Campisano” de La Nucía de 755 metros de longitud y sobre una superficie total de 3.400 m2. En la primera fase de la obra se está abriendo zanjas para retirar la antigua tubería de agua potable y renovarla por nuevas tuberías para el suministro (una conducción de polietileno de 90 mm de diámetro), que garantizará más presión y caudal y se evitarán filtraciones y pérdidas, para optimizar el servicio de agua potable en esta zona rural.

El camino del Campisano se encontraba muy deteriorado por el uso, antigüedad, actuaciones puntuales para paso de instalaciones y por la calidad de su capa de rodadura, así como consecuencia de episodios de lluvia de los últimos años. Por ello en la segunda fase de la obra, una a vez ejecutadas las infraestructuras hidráulicas, se reasfaltará todo el camino. Previamente se nivelará el camino, eliminando baches e irregularidades del camino para nivelar el firme y finalmente se asfaltará con una rodadura de 5 cm. de espesor sobre los 3.400 m2 de este camino rural, que va desde la carretera de Altea CV-760 hasta el camino rural del Colom.