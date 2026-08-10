La Nucía recibe una subvención de 356.923 euros de la Diputación de Alicante

El Ayuntamiento de La Nucía ha resultado beneficiario de una subvención de 356.923,50 euros por parte de la Diputación de Alicante para gastos corrientes de servicios públicos municipales. Se trata de la “Convocatoria de Subvenciones de Gastos Corrientes: Plan +Cerca 2026” y tras la ampliación presupuestaria publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, núm. 137 de 23 de Julio del 2026: Modificación De La Convocatoria De Concesión De Subvenciones De Gastos Corrientes Plan +Cerca 2026 (2ª FASE).

Inicialmente fueron concedidos 323.923,50 según publicación del Boletín Provincial número 70 del 15 de abril de 2026, pero tras la ampliación presupuestaria se ha ampliado en 33.000 euros más.

El objeto de esta subvención es para gastos corrientes de servicios públicos municipales como puede ser parques y jardines, mantenimiento de consultorios médicos municipales, bibliotecas públicas, centros docentes de enseñanza infantil, educación primaria y educación especial, edificios culturales, instalaciones deportivas, mantenimiento otros edificios municipales afectos a Servicios Públicos o gastos energéticos.