OBRAS

La Nucía invierte 1,8 millones de euros en la rehabilitación del futuro Casal del Fester

La actuación, subvencionada en un 60 % con fondos europeos del Plan EDIL, permitirá recuperar dos edificios históricos de la plaça Major y el carrer Trinquet

Onda Cero Marina Baixa

Marina Baixa |

La Nucía invierte 1,8 millones de euros en la rehabilitación del futuro Casal del Fester
La Nucía invierte 1,8 millones de euros en la rehabilitación del futuro Casal del Fester | Onda Cero

Esta mañana han comenzado de las obras del Casal Fester- Museu de la Festa de La Nucía con la firma del acta de replanteo de esta actuación, que supone una inversión global de 1,8 millones de euros (380.000 € de la compra de dos casas y 1.435.698,67 € de la obra) subvencionada al 60% con el Fondo Europeos PLAN EDIL (Plan Estrategia de Desarrollo Integral Local). Este proyecto de rehabilitación de la antigua “Casa Boquilla” y casa Ferreries 3 para convertir las dos casas en el “Casal Fester- Museu de la Festa”, un referente para el mundo de la fiesta y para dinamizar el turismo y las visitas al casco antiguo.

Este proyecto del “Casal Feseter-Museu de la Festa” pretende mejorar del patrimonio histórico de La Nucía para potenciar el turismo cultural y activo, así como la conectividad, la eficiencia energética para mejorar el Desarrollo Urbano Sostenible. #EDIL #POPE #FEDER #EuropaSeSiente. En la firma del acta de replanteo previo al inicio de las obras, han participado Mª Trinidad Batet, arquitecta redactora del proyecto, Francisco Sánchez CEO de la empresa constructora OVISA y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También participaron en el acto Pedro Lloret, concejal de Cultura y Cristóbal Llorens, concejal de Fiestas y el secretario municipal Antonio. Así como Diego Llorca, presidente de l’Associació de Penyes de La Nucía, Begoña Martínez Deltell (vocal Consell Valencià de Cultura y experta en exposiciones y museizaciones) y los concejales Jessica Gommans, Gemma Márques y Pepe Cano.

En la actuación se tratará de conservar al máximo la fachada exterior y fisionomía de los edificios singulares de “Casa dels Boquilles” y “Casa Trinquet 3” , ya que se trata de casa catalogadas como “Bien de Relevancia Local”.

Esta obra del “Casal Fester-Museu de la Festa” consiste en la recuperación y puesta en valor de estos dos edificios históricos de la plaça Major y carrer Trinquet, adquiridos por el Ayuntamiento en 2023 por 380.000 euros, para convertirlo en el Casal Fester-Museu de la Festa y dependencias administrativas de la concejalía de Fiestas y crear un nuevo museo local para dinamizar las visitas turísticas al casco antiguo de La Nucía.

El proyecto tiene como finalidad la recuperación y puesta en valor de los dos edificios históricos, adaptándolo a un nuevo uso cultural y administrativo para convertirlo en un espacio funcional, accesible y abierto a diferentes actividades. El “Casal Fester- Museu de la Festa” contará con oficinas, salas polivalentes, una sala inmersiva 360º, un museo, un archivo y la recreación de una antigua cuadra con pesebre, preservando así elementos de su identidad histórica y favoreciendo la conservación y difusión del patrimonio local.

La intervención permitirá dotar al futuro “Casal Fester- Museu De la Festa” de nuevos espacios para actividades culturales, expositivas y administrativas, mejorando su funcionalidad y accesibilidad, gracias a un ascensor y nuevas escaleras, así como sus condiciones de confort y eficiencia energética. De este modo, se busca recuperar el valor patrimonial del inmueble y garantizar su conservación, integrándolo en la vida cultural, social y turística del municipio.

La superficie construida total del proyecto tras la rehabilitación más la zona ampliada de los aseos en planta primera será de 532,13 m2.

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