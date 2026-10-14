La primera fase de la ‘Operación Asfalto 2026’ se extenderá a una docena de calles y avenidas y otros enclaves puntuales de Benidorm

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado el proyecto de la ‘Operación Asfalto 2026’ (Fase I) que abarcará a doce calles y avenidas, además de otros enclaves puntuales en los que se ha considerado necesario realizar estos trabajos, así como otros de bacheo y saneo a causa del estado del firme. La propuesta del concejal de Obras y Espacio Público, Francis Muñoz, nace con un presupuesto base de licitación de 1.346.766,60 euros.

El siguiente paso será trasladar el expediente al departamento de Contratación para comenzar la licitación de los trabajos, con el objetivo de que estos hayan finalizado antes de terminar el presente año. El plazo de ejecución previsto, ha explicado Muñoz, se sitúa en dos semanas.

Esta primera fase de la ‘Operación Asfalto’ contempla labores de pavimentación, fresado, saneo y reparación localizada de firmes, así como otras actuaciones complementarias necesarias para su correcta ejecución. Así, los trabajos afectarán a las calles Primavera, Mirador, Castellana, Almirante Bernat de Sarrià, Gerona, Dinamarca, Puig Campana, Santa Faz y Roldán; y las avenidas Montbenidorm, Comunitat Valenciana y Juan Antonio Baldoví. A estas vías se suman el aparcamiento del trinquet Vicente Pérez Devesa, la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y el entorno de la Ermita de Sanz. Igualmente se incluyen actuaciones específicas en la calle Mallorca (tramo entre Lepanto y avenida del Mediterráneo), en donde se realizará un fresado del pavimento y se colocará una nueva capa de rodadura; y también labores de bacheo y saneo en el Assagador de la Torreta (entre la avenida Comunitat Valenciana y el Camí del Palasiet).

Francis Muñoz ha explicado que “el uso intensivo de determinadas vías, la antigüedad de los firmes, la incidencia del tráfico pesado, las intervenciones sobre las infraestructuras urbanas o los episodios de lluvia son causas que han provocado la aparición de distintos deterioros en la pavimentación de algunas calles y hemos de atender las necesidades detectadas programando una nueva actuación de renovación de los firmes”, puesto que se han constatado baches, socavones, fisuras y otros desperfectos “en los que hay que actuar para mejorar las condiciones de seguridad del tráfico”.

La ejecución de esta nueva fase es la continuación de otros planes de asfaltado que ya se han acometido. El concejal de Espacio Público también ha remarcado que el deterioro de las calzadas “influye de manera significativa en el tráfico rodado”. Estas anomalías, ha explicado Muñoz, se suelen producir por diversos motivos Por ello, ha continuado el concejal “el Ayuntamiento realiza actuaciones anualmente en función de las necesidades, las posibilidades presupuestarias, el estado e importancia de las vías a tratar o su incidencia en el tráfico”.

Francis Muñoz ha aprovechado para pedir “disculpas” a vecinos y conductores que se puedan ver afectados por las molestias derivadas de la ejecución de estos trabajos una vez hayan dado comienzo”, si bien no se prolongarán por espacio de mucho tiempo. “Queremos que entiendan que lo hacemos para mejorar la seguridad del tráfico rodado y para evitar daños y accidentes” ha concluido.